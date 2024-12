Pokémon TCG Pocket: Mythical Island Booster-Pack – Alle bisher bestätigten Karten

In Pokémon TCG Pocket dreht sich alles ums Sammeln von Karten. Am 17. Dezember 2024 erscheint mit „Mythical Island“ ein weiteres Booster-Pack und bringt einen Haufen neuer Karten mit. Alle Inhalte, die bereits bekannt sind, findet ihr hier bei MeinMMO.

Was ist in dem Booster enthalten? Das neue Booster-Pack wird insgesamt 80 neue Karten enthalten. Darunter sind 5 ex-Karten (also besonders starke Karten), 5 Trainer-Karten und diverse immersive Karten zu bestehenden Pokémon-Karten.

Bisher sind noch nicht alle 80 Karten veröffentlicht worden. Welche Karten bisher bekannt sind, lest ihr hier in unserer Liste. Diese werden wir im Laufe der Zeit immer wieder aktualisieren, wenn neue Karten des Boosters enthüllt werden. Also haltet die Augen offen.

Hier seht ihr den Trailer zum Pack:

Alle bisher bekannten Karten im Booster-Pack „Mythical Island“

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über alle bislang bestätigten Karten von den seltensten bis zu den häufigsten aufgelistet. Wenn ihr nicht genau wisst, was die Seltenheiten bedeuten, schaut einmal hier vorbei.

🜲 – Goldene Full-Art-Karten

Bisher keine Karten bekannt

☆☆☆ – Immersive Karten

Bisher keine Karten bekannt

☆☆ – Full-Art-Pokémon ex / -Trainer

Bisher keine Karten bekannt

☆ – Full-Art-Pokémon

Aquana (Wasser)

Dedenne (Elektro)

Marshadow (Kampf)

♢♢♢♢ – Sehr selten

Mew ex (Psycho)

Aerodactyl ex (Kampf)

♢♢♢ – Selten

Tauros (Farblos)

Owei (Pflanze)

♢♢ – Ungewöhnlich

Moruda (Wasser)

Magmar (Feuer)

Leaf (Trainer-Karte)

Blue (Trainer-Karte)

♢ – Häufig

Ignivor (Feuer)

Serpifeu (Pflanze)

Bubungus (Pflanze)

Für das neue Booster-Pack solltet ihr genügend Sanduhren und Shop-Tickets bereithalten, um schneller an neue Karten zu kommen. Wie ihr diese am besten sammelt, könnt ihr hier nachlesen: Pokémon TCG Pocket: Pack-Sanduhren und Shop Tickets schnell farmen – So geht es