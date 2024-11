Pokémon TCG Pocket: Das sind die seltensten Karten

In Pokémon TCG Pocket gibt es einige Karten in unterschiedlich seltenen Versionen. MeinMMO verrät euch, welches die seltensten sind, die ihr aus den Boostern ziehen könnt.

Woran erkenne ich, wie selten eine Karte ist? Einige Pokémon gibt es in Pokémon TCG Pocket in unterschiedlichen Versionen. Wie selten eine Karte ist, lässt sich an den Symbolen erkennen, die in der unteren linken Ecke der Karten zu finden sind.

Die Karten, die etwas häufiger vorkommen, sind mit einer Raute versehen:

♢ – Häufig

♢♢ – Ungewöhnlich

♢♢♢ – Selten

♢♢♢♢ – Sehr selten

Die seltenen Karten im Spiel haben entweder einen Stern oder eine Krone:

☆ – Full-Art-Pokémon

☆☆ – Full-Art-Pokémon ex / -Trainer

☆☆☆ – Immersive Karten

🜲 – Goldene Full-Art-Karten

Die Full-Art-Karten haben nicht das typische Design der anderen Karten, sondern statt der Textbox das komplette Bild. Die immersiven Karten sind besondere Ausschnitte aus einem größeren Bild, das als Video abgespielt wird, wenn man sich die Karte genauer anschaut. Hier gibt es vier Stück: Glurak ex, Pikachu ex, Mewtu ex und Mew.

Von der seltensten Stufe im Spiel, der goldenen Full-Art-Karte, gibt es nur drei Karten: Glurak ex, Pikachu ex und Mewtu ex.

So hoch ist die Chance, die seltensten Karten zu bekommen

Wie hoch ist die Chance, an so eine Karte zu kommen? Je seltener die Karte ist, desto unwahrscheinlicher wird es, die Karte in seinem Booster zu finden. Es ist abhängig vom Glück, wann ihr an eine der seltensten Karten kommt.

Karten mit nur einem Rauten-Symbol tauchen zu 100 % in euren Standard-Boostern auf. Sie sind immer die ersten drei Karten, die ihr aus eurem Booster zieht. Alle anderen Karten tauchen entweder als 4. oder als 5. Karte auf. Die Chancen dafür sind jeweils unterschiedlich.

Die genauen Chancen der normalen Packs sind im Spiel zu finden. Eine Übersicht dazu seht ihr hier:

♢♢ – 90 % (4. Karte), 60 % (5. Karte)

♢♢♢ – 5 % (4. Karte), 20 % (5. Karte)

♢♢♢♢ – 1,666 % (4. Karte), 6,664 % (5. Karte)

☆ – 2,572 % (4. Karte), 10,288 % (5. Karte)

☆☆ – 0,5 % (4. Karte), 2 % (5. Karte)

☆☆☆ – 0,222 % (4. Karte), 0,888 % (5. Karte)

🜲 – 0,04 % (4. Karte), 0,16 % (5. Karte)

Wenn ihr also 1.000 Booster öffnet, sollten ein bis zwei Karten der Kronen-Seltenheit dabeigewesen sein. Da es sich dabei nur um einen theoretischen Wert handelt, kann das in der Realität anders aussehen.

Das sind die seltensten Karten in Pokémon TCG Pocket.

Zu 0,05 % besteht allerdings die Chance, dass es sich bei der Auswahl des Boosters nicht um ein normales Pack, sondern um ein seltenes Pack (oder auch God Pack genannt) handelt. Darin sind alle Karten des Boosters mindestens der Seltenheitsstufe ☆ oder höher.

Hier sehen die Chancen deutlich besser aus und gelten über alle 5 Karten hinweg:

☆ – 40 %

☆☆ – 50 %

☆☆☆ – 5 %

🜲 – 5 %

Ihr seid also ein echter Glückspilz, wenn ihr ein God-Pack ziehen solltet. Verlasst euch allerdings nicht zu sehr darauf, dass ihr allzu häufig ein solch seltenen Booster zieht.

Gibt es eine Alternative? Eine andere Methode ist es, die Pack-Punkte für eine seltenere Karte zu sparen. Sobald ihr Karten zieht, die ihr bereits habt, erhaltet ihr diese Punkte. Für die seltensten Karten müsst ihr allerdings 2.500 Pack-Punkte sammeln.

Eine weitere Methode ist es, darauf zu hoffen, dass eure Freunde mehr Glück haben. Beim Wundertausch könnt ihr euch nämlich eine Karte aus einem Booster aussuchen, die eure Freunde gezogen haben. Ist eine der seltensten Karten dabei, ist eure Chance auf 1 zu 5 gestiegen, sie zu ergattern.

Der große Vorteil von Pokémon TCG Pocket ist, dass ihr keinen einzigen Cent für das Spiel ausgeben müsst. Das kommt MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen zugute, denn so kann sie sich ihre langersehnte Sammlung aufbauen: Das neue Sammelkartenspiel zu Pokémon macht fast alles besser als das Original von früher und kostet nicht mal was