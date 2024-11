Pokémon TCG Pocket versteckt geheime Missionen vor euch – So streicht ihr die Belohnungen ein

Wenn ihr in Pokémon TCG Pocket bestimmte Karten sammelt, bekommt ihr dafür Belohnungen. Es gibt allerdings Missionen, die euch gar nicht angezeigt werden. MeinMMO listet euch alle Geheimmissionen auf, für die ihr wertvolle Items erhaltet.

Was sind Missionen in Pokémon TCG Pocket? Wenn ihr im Mobile Game Missionen absolviert, erhaltet ihr bestimmte Items dafür. Im Startmenü findet ihr in der unteren rechten Ecke den Punkt Missionen, unter dem auch Event-Missionen und Dailys zu finden sind.

In diesem Menü findet ihr unten rechts am Bildschirmrand die Fokus-Sammlung. Dort müsst ihr gewisse Pokémonkarten sammeln, die thematisch zusammenpassen, um eine Belohnung zu erhalten. Ein Beispiel ist der Vertaniawald, für den ihr Raupy, Safcon, Hornliu, Kokuna und Pikachu sammeln müsst.

Doch es gibt einige Missionen, die in der Fokus-Sammlung nicht angezeigt werden. Deshalb listet euch MeinMMO alle versteckten Missionen auf, damit ihr die jeweiligen Items erhalten könnt.

Das Video zeigt, was viele Spieler an Pokémon TCG Pocket so lieben:

Alle geheimen Missionen in Pokémon TCG Pocket

Welche geheimen Missionen gibt es? Bei den versteckten Aufgaben müsst ihr ebenfalls bestimmte Pokémon sammeln. Welche das sind, seht ihr hier:

Vervollständige den Kanto-Pokédex: Sammle eine Karte aller Pokémon der ersten Spielgeneration.

Sammle eine Karte aller Pokémon der ersten Spielgeneration. Museum 1 (Unschlagbare Gene: Mewtu): Bisasam, Tragosso, Golbat, Smogmog, Dragoran, Tauboss, Ditto, Porygon

Bisasam, Tragosso, Golbat, Smogmog, Dragoran, Tauboss, Ditto, Porygon Museum 2 (Unschlagbare Gene: Glurak): Duflor, Pinsir, Glumanda, Gallopa, Lapras, Simsala, Flegmon, Mauzi

Duflor, Pinsir, Glumanda, Gallopa, Lapras, Simsala, Flegmon, Mauzi Museum 3 (Unschlagbare Gene: Pikachu): Schiggy, Garados, Lektrobal, Digda, Nidoqueen, Nidoking, Evoli, Relaxo

Schiggy, Garados, Lektrobal, Digda, Nidoqueen, Nidoking, Evoli, Relaxo Arenaleiter von Kanto 2: Erika, Misty, Pyro, Koga, Giovanni, Rocko, Sabrina, Major Bob

Erika, Misty, Pyro, Koga, Giovanni, Rocko, Sabrina, Major Bob Der Flug der Legenden geht weiter: Lavados ex, Arktos ex, Zapdos ex

Lavados ex, Arktos ex, Zapdos ex Das Immersions-Quartett: Glurak ex, Pikachu ex, Mewtu ex, Mew (die immersiven Versionen)

Wie komme ich an fehlende Karten? Um an die verbliebenen Karten zu kommen, solltet ihr nicht darauf hoffen, dass sie einfach so in Boostern auftauchen. Vielmehr könnt ihr gezielt im Wundertausch nach den Karten Ausschau halten und hoffen, dass ihr sie beim Tausch ergattern könnt.

Was sind die Belohnungen? Für den Kanto-Pokédex gibt es als Belohnung eine Mew-Karte und 48 Wunder-Sanduhren. Für die Missionen Museum 1, 2 und 3 gibt es jeweils 12 Pack-Sanduhren, 36 Wunder-Sanduhren und 20 Shop-Tickets. Bei der Mission Flug der Legenden gibt es statt der 20 Shop-Tickets ein Emblem mit Lavados, Arktos und Zapdos.

Für die Arenaleiter von Kanto 2 und Das Immersions-Quartett gibt es sogar 12 Pack-Sanduhren und ganze 48 Wunder-Sanduhren. Das Immersions-Quartett gibt zusätzlich 10 Shop-Tickets, Arenaleiter von Kanto 2 sogar 20 Shop-Tickets.

Wo finde ich die Belohnungen? Ihr bekommt automatisch eine Meldung, sobald ihr die Karten beisammen habt. Die Belohnungen könnt ihr im Missions-Menü einsammeln.

Zusätzlich könnt ihr auf bestimmte Karten hin sparen. Allerdings würden wir euch das nicht empfehlen, denn die Pack-Punkte könnt ihr für noch wertvollere Karten ausgeben.