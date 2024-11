Pokémon TCG Pocket: 8 Dinge, die ihr keinesfalls falsch machen solltet

Pokémon TCG Pocket beschäftigt gerade zahlreiche Spieler weltweit. Damit ihr von Beginn an keinen Fehler im Mobile Game macht, listet euch MeinMMO mehrere Tipps auf, die ihr im Spiel beherzigen solltet.

Für wen ist dieser Artikel gedacht? Pokémon TCG Pocket bietet mehrere Möglichkeiten, bei denen ihr etwas verpassen könnt oder sogar Nachteile davonträgt. Deshalb sollen euch der Artikel dabei helfen, das Bestmögliche aus dem Mobile Game zu holen.

Unter den folgenden Fehlern sind einige Tipps versteckt, die sich sowohl an Neulinge als auch an Veteranen richten. Solltet ihr Pokémon TCG Pocket seit dem ersten Tag spielen, kann es immer noch sein, dass ihr einige Dinge übersehen habt.

Fehler in Pokémon TCG Pocket, die ihr vermeiden solltet

Pack-Punkte für gewöhnliche Karten ausgeben

Pack-Punkte ist eine Währung, die ihr erhaltet, wenn ihr mehrere Exemplare einer Karte bekommt. Die Pack-Punkte könnt ihr dann für einzelne Karten ausgeben, die sich noch nicht in eurer Sammlung befinden. Allerdings solltet ihr sie nicht leichtfertig ausgeben.

Spart eure Pack-Punkte und gebt sie entweder für seltene Ex-Karten oder Unterstützer wie Misty oder Sabrina aus. So könnt ihr auf Karten für starke Decks sparen, die gerade in der Tier List weit oben sind.

PvE-Modus und Missionen ignorieren

In den CPU-Kämpfen könnt ihr mit eurem zusammengestellten Deck gegen CPU-Gegner antreten. Dabei stehen euch verschiedene Schwierigkeitsgrade offen. Durch das Absolvieren der Kämpfe kommt ihr schon früh im Spiel an bis zu 220 Pack-Sanduhren und Shop-Tickets.

Das Gleiche gilt für die Missionen: Versucht, jeden Tag eure Dailys zu machen, bestimmte Kartensets zu sammeln und die Events zu absolvieren.

Zu Beginn zwischen den Packs wechseln

Wenn ihr euer erstes starkes Deck für den PvP oder PvE zusammenstellen wollt, solltet ihr nicht zwischen den drei Boostern hin- und herwechseln. Solltet ihr euch immer für das gleiche Booster entscheiden, kommt ihr so schneller an Karten, die man gut in einem Deck zusammenwerfen kann.

Abgesehen davon erhaltet ihr so schon recht früh Pack-Punkte, die ihr wiederum für andere, fehlende Karten nutzen könnt. Solltet ihr euer Deck für den PvP- oder PvE-Modus zusammengestellt haben, könnt ihr auch die anderen Booster wählen.

Wundertausch ohne Favorisieren durchführen

Durch den Wundertausch kommt ihr an Karten von Freunden, die sie in ihren Boostern haben. Doch bei der Auswahl wird nicht klar, welche Karten ihr bereits in eurer Sammlung habt. Bei so vielen Karten kann man leicht die Übersicht verlieren, weshalb ihr nicht einfach blind beim Wundertausch aussuchen solltet.

Markiert euch stattdessen alle Karten, die ihr noch nicht habt. Das könnt ihr tun, indem ihr unter dem Menüpunkt „Meine Karten“ den Regler oben neben der Pokémonsammelmappe verschiebt. Dann werden auch die Nummern angezeigt, die ihr noch nicht habt. Speichert sie mit einem Klick auf die jeweilige Karte als „Will ich!“ ab, damit sie beim Wundertausch mit einem Herz angezeigt werden. So erkennt ihr leichter, welche Karten ihr noch nicht habt.