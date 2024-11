Pokémon TCG Pocket bringt PvP-Event, doch Spieler sind jetzt schon von einer Sache genervt

In Pokémon TCG Pocket ist vor wenigen Tag das erste PvP-Event gestartet. Doch viele Spieler sind schon jetzt frustriert, weil andere Trainer versuchen – Achtung: Ohrwurm-Alarm -, „der Allerbeste zu sein, wie keiner vor ihnen war.“

Was ist das für ein PvP Event? Mit dem ersten PvP-Event belohnt Pokémon TCG Pocket die Spieler, die sich mit anderen Trainern messen. Mit den gesammelten Karten können nämlich Decks erstellt werden, mit denen man gegen andere Spieler im PvP-Modus antreten kann.

Als Belohnung winken Embleme, die sich die Spieler in ihr Profil packen können. So können sie anderen Trainern zeigen, dass sich ihr Deck gut in den Duellen schlägt. Für das höchstrangige Emblem müssen Spieler 45 Kämpfe gewinnen.

Doch während der Kämpfe stellt sich heraus, dass auch andere Spieler versuchen, der Beste im Kampf zu sein. Das stört die User in einem Reddit-Forum so sehr, dass sie ihrem Ärger Luft machen.

Hier könnt ihr euch die besten Decks im Video ansehen:

Trainer nutzen die besten Decks, um zu gewinnen

Was ist das Problem? Da jeder Spieler die Embleme möglichst schnell für sich gewinnen möchte, spielen sie die stärksten Decks, die es aktuell in der Tier List gibt. Sie beschweren sich darüber, dass sie im PvP-Modus den immer gleichen Decks begegnen, darunter Pikachu ex, Mewtu ex oder Starmie ex.

Die Decks sind deshalb so stark, weil ex-Pokémon noch mehr Schadenspunkte austeilen können als die normalen Versionen der Pokémon. Zum Vergleich: Das Standard-Pikachu macht mit Nagen nur 20 Schaden, das Pikachu ex hingegen 30 Schaden für jedes Elektropokémon, das auf der Bank ist, also insgesamt bis zu 90 Schaden.

Das nervt Spieler auf Reddit ungemein, wie dieser Thread zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

So schreiben viele Spieler, was sie nervt:

Telfondon_ fasst es gut zusammen: „Warte für 5 Spiele und du wirst mindestens 3 Pikachu- oder Mewtu-Decks von den 5 finden.“

Outrageous-Singer888 würde es sich wohl anders wünschen: „Ich habe nur ein Einziges und alles, was ich gesehen habe, sind Mewtwo und Pikachu … Ich bin so gelangweilt davon“

maxicoos verliert wohl so langsam den Mut: „10 Spiele gespielt, 1 gewonnen“.

Wie kann man sich dagegen wehren? Die beste Möglichkeit ist es, sich einen Konter für die besten Decks zu überlegen. Gegen Mewtu ex hilft beispielsweise die Kombination aus Arbok und Tauboss. Damit kann das aktive Pokémon des Gegners durch Tauboss ausgetauscht und mit Arbok in der aktiven Position gehalten werden.

Alternativ ist es möglich, auf den Trend aufspringen und selbst eines der stärksten Decks zusammenzustellen. Wie ihr euch entscheidet, bleibt letztendlich euch überlassen.

Solltet ihr keine Lust auf das PvP-Event haben, bleibt euch immer noch das PvE-Event, das aktuell ebenfalls läuft. Darin könnt ihr nicht nur Shoptickets und Funkelstaub, sondern auch eine besondere ex-Karte erhalten: Pokémon TCG Pocket startet sein erstes PvE-Event mit Lapras – Alle Infos zum Event