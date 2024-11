Pokémon TCG Pocket startet ein Event, das euch erstmals dazu bringen könnte, im PvP zu spielen

Neues Party-Spiel auf Steam ist wie ein Mix aus Among Us und Cult of the Lamb – ihr könnt es kostenlos testen

Der Anime Death Note bekommt sein erstes Spiel auf Steam, erinnert an Among Us

Wie komme in an die Embleme? Vom Hauptmenü aus geht ihr unten rechts auf das 4. Symbol von links. Dort landet ihr im Kampf-Menü. Geht dann auf den Button Spielerkampf und dort auf Event-Match. Dort könnt ihr dann das Deck auswählen, mit dem ihr gegen euren menschlichen Gegner antretet. Neben dem PvP-Event läuft zeitgleich ein PvE-Event. Bei diesem habt ihr die Chance darauf, eine Lapras-ex-Karte für euch zu gewinnen. Die Randbedingungen für das Event findet ihr auf MeinMMO: Pokémon TCG Pocket startet sein erstes PvE-Event mit Lapras – Alle Infos zum Event

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Was ist das für ein Event? Nachdem in Pokémon TCG Pocket, zu Deutsch Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, das 1. PvE-Event anlief, startet nun das erste PvP-Event. Bislang gab das Spiel keinen großen Anreiz, gegen andere Spieler anzutreten. Das wird sich mit dem Event jetzt ändern.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to