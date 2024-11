Pokémon TCG Pocket startet Teil 2 des Wunderwahl-Events, aber ihr müsst euch beeilen

In Pokémon TCG Pocket können Spieler nun den zweiten Teil des Wunderwahl-Events bestreiten. Allerdings haben sie weniger Zeit als noch beim ersten Teil.

Was ist das für ein Event? Wie auch in Teil 1 müssen Trainer in Teil 2 die Wunderwahl nutzen, um an exklusive Belohnungen zu kommen. Dabei gibt es spezielle Event-Missionen, die erfüllt werden müssen, um an Event-Shop-Tickets zu kommen. Diese können dann im Shop gegen verschiedene Mauzi-Items eingetauscht werden.

Es ist dabei egal, ob Spieler ein Event-Wundertausch oder einen Wundertausch mit Freunden eingehen. Für die Event-Missionen zählen beide Arten. Zudem könnt ihr an die begehrten Event-Shop-Tickets kommen, indem ihr Pokémon vom Typ “Normal” beim Wundertausch ergattert.

Für Teil 2 des Wundertausch-Events bleibt nicht viel Zeit

Wie lange läuft das Event? Obwohl in den Nachrichten steht, das Event sei am 1. November 2024 gestartet, ist es erst seit dem 8. November 2024 um 7:00 Uhr verfügbar. Spieler haben dann bis zum 15. November Zeit, an die Event-Shop-Tickets zu kommen. Euch bleibt also nur eine Woche, um die Tickets zu sammeln.

Der Shop an sich bleibt dagegen bis zum 22. November geöffnet. Ihr habt also bis dahin Zeit, die Belohnungen zu beanspruchen. Neue Tickets gibt es dann jedoch nicht mehr.

Die Missionen belohnen euch allerdings mit so vielen Event-Shop-Tickets, dass ihr es in der einen Woche schaffen solltet, die benötigte Menge zusammenzusammeln.

Welche Belohnungen gibt es? Die neuen Belohnungen stehen ganz im Zeichen des Normal-Pokémons Mauzi:

Mauzi (Kartenhüllen): 5 Event-Shop-Tickets

Mauzi (Spielunterlage): 10 Event-Shop-Tickets

Mauzi (Münze): 5 Event-Shop-Tickets

Mauzi (Icon): 2 Event-Shop-Tickets

Bei den kostenlosen Wunderwahlen könnt ihr zudem weiterhin Mauzi-Karten und Event-Shop-Tickets erhalten.

Was mache ich mit den übrigen Event-Shop-Tickets? Solltet ihr am Ende des Events noch Tickets übrighaben, könnt ihr jedes Ticket gegen 50 Funkelstaub eintauschen. So verfallen eure Tickets nicht.

Deutlich mehr Zeit habt ihr beim aktuellen PvP-Event. Darin müsst ihr gegen andere Spieler antreten, um an besondere Embleme zu kommen. Mit denen könnt ihr zeigen, dass ihr es im PvP drauf habt: Pokémon TCG Pocket startet ein Event, das euch erstmals dazu bringen könnte, im PvP zu spielen