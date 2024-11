Eine der besten Kombos in Pokémon TCG Pocket zerstört Gegner schon ab Runde 1

In Pokémon TCG Pocket gibt es einige starke Kombinationen. Eine der besten für euer Wasser-Deck stellen wir euch heute vor.

In der Pocket-Version des Pokémon-Sammelkartenspiels könnt ihr gerade jede Menge schicke Karten sammeln. Einige davon sind besser als andere – und die besten können ziemlich schnell dafür sorgen, dass ihr eine Menge Siege einkassiert. Gerade im aktuell laufenden PvP-Event kommt es darauf an, euren Gegnern starke Karten entgegenstellen zu können.

Eine der aktuellen Top-Karten im Spiel ist noch nicht mal ein Monster, sondern eine Trainer-Karte: Misty lässt aktuell Spieler erzittern.

Was macht Misty so gut? Die Trainer-Karte von Misty hat einen starken Effekt:

„Wähle 1 deiner Wasser-Pokémon und wirf anschließend so lange 1 Münze, bis sie Zahl zeigt. Lege pro Kopf 1 Wasser-Energie aus deinem Energiebereich an jenes Pokémon an.“

Das bedeutet: Ihr könnt eure Wasser-Pokémon extrem schnell mit viel Energie aufladen. Theoretisch ist das sogar schon in der ersten Runde möglich, in der eigentlich noch gar keine Energie generiert wird, die ihr anlegen könntet. Misty macht euer Pokémon einfach trotzdem schon gefährlich – und je nachdem, was für Monster ihr da ausgespielt habt und wie viel Energie ihr bekommt, kann das schon spielentscheidend sein, bevor euer Gegner überhaupt anfangen kann, so richtig zu spielen.

Heftige Kombination aus Misty und Arktos-ex ist im Bestfall kaum zu schlagen

Das ist die Kombo: Gerade die Kombination aus Arktos-ex und Misty sorgt für Probleme, wenn sie funktioniert. Arktos-ex ist ein Basis-Pokémon, das ihr sofort ausspielen könnt, ohne irgendwas entwickeln zu müssen. Es bringt außerdem 140 KP mit, die nicht so leicht auf 0 zu bringen sind.

Dazu verfügt Arktos mit Blizzard über eine mächtige Attacke: Sie fügt dem aktiven Pokémon eures Gegners 80 Schaden zu und verteilt oben drauf auch noch 10 Schaden an jedes gegnerische Pokémon, das euer Gegner auf der Bank sitzen hat.

Spielt ihr Arktos-ex im ersten Zug aus und habt dann auch noch Glück beim Misty-Münzwurf, kann es passieren, dass ihr diese starke Attacke bereits zu Anfang des Spiels aktivieren könnt. Und dann wird es für euren Gegner schwierig, überhaupt so richtig ins Spiel zu kommen.

Mehrere Pokémon funktionieren mit Misty

Andere mächtige Monster gehen auch: In Wasser-Decks könnt ihr auch noch andere Karten spielen, die sehr von Misty profitieren. Dazu gehören beispielsweise Starmie-ex oder auch Lapras-ex, das ihr aus dem aktuellen PvE-Event ziehen könnt.

Eine ebenfalls starke Karte, die ihr mit Misty aufladen könnt, ist Garados. Dessen Hyperstrahl erfordert 4 Energien, macht aber auch 100 Schaden und zieht eurem gegnerischen Pokémon obendrein eine Energie ab. Da Garados auch noch 150 KP mitbringt, ist es verdammt schwer zu besiegen. Allerdings müsst ihr für Garados auch erstmal ein Karpador entwickeln, was es etwas schwieriger ins Spiel zu bringen macht. Zudem hat es keine alternative Attacke, falls ihr die Energien nicht zusammenbekommt.

Ist Misty in Pokémon TCG Pocket OP? Jein. Unbestritten ist, dass sie extrem stark ist, wenn ihr Effekt gut aufgeht und euch auf einen Schlag mit sehr viel Energie versorgt. Gleichzeitig gilt aber auch: Misty kann einfach gar keinen Effekt haben, wenn der erste Münzwurf direkt schief geht. Um beispielsweise die vier Energien für Garados auf einen Schlag zu bekommen, muss schon sehr viel sehr gut laufen.

Neben Misty und ihren Wasser-Pokémon gibt es aber auch noch einige andere Kombinationen in Pokémon TCG Pocket, die sich lohnen. Einige der besten Optionen haben wir euch hier zusammengestellt: Die besten Decks in Pokémon TCG Pocket in der Tier List. Dort könnt ihr nachschauen, welche starken Decks ihr mit den Karten spielen könnt, die ihr schon habt.