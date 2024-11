Gebt eure Pack-Punkte in Pokémon TCG Pocket lieber aus, statt sie ewig zu horten – Denn sie haben ein Verfallsdatum

Ein Spieler in Pokémon TCG Pocket ist auf die Nutzung der Pack-Punkte nicht mehr angewiesen. Er hat es nämlich jetzt bereits geschafft, jede einzelne Karte zu sammeln – auch mit der Hilfe seines Portemonnaies: Ein Spieler in Pokémon TCG Pocket sammelt alle Karten, erreicht Level 47 und verrät, wie teuer das war

Während im realen Pokémon-Sammelkartenspiel ältere Booster irgendwann nicht mehr gedruckt werden und so automatisch bei Händlern verschwinden, wird es auch in TCG Pocket ein Ablaufdatum für Booster-Serien geben. Verschwindet eine Serie aus dem Spiel, so werden auch die Pack-Punkte verfallen und ihr könnt sie nicht mehr gegen Karten eintauschen.

Wann verfallen Pack-Punkte? In Pokémon TCG Pocket werden ähnlich wie bei dem realen Pokémon-Sammelkartenspiel mit der Zeit neue Booster-Serien veröffentlicht. Laut den Entwicklern von TCG Pocket erscheint sogar noch in diesem Jahr eine neue Booster-Serie .

Was sind Pack-Punkte? Jedes Mal, wenn ihr in Pokémon TCG Pocket ein Booster öffnet, erhaltet ihr 5 Karten. Mit Glück könnt ihr sogar ein God Pack erwischen und dabei 5 seltene Karten abstauben. Zusätzlich zu den Karten erhaltet ihr bei jedem Booster auch die sogenannten Pack-Punkte passend zur Booster-Serie.

