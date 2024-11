Pokémon TCG Pocket: God Packs – Was ist das und wie erhalte ich sie?

Auch in Pokémon TCG Pocket gibt es die sogenannten God Packs. Was genau das ist, wie eure Freunde davon profitieren können und wie ihr sie bekommt, haben wir euch zusammengefasst.

Was ist ein God Pack? God Packs sind eine Rarität im Pokémon-Sammelkartenspiel. Dabei handelt es sich um ein Booster-Pack, welches ausschließlich seltene Karten beinhaltet. Entsprechend begehrt sind diese Packs, die bei denjenigen, die sie erhalten, für Freude sorgen.

Während es diese speziellen Packs in der Vergangenheit fast ausschließlich in japanischen Boostern gab, kamen sie im letzten Jahr mit der „Karmesin & Purpur 151“-Reihe in angepasster Form auch in Deutschland auf dem Markt.

Auch in Pokémon TCG Pocket könnt ihr God Packs erhalten. Alle wichtigen Informationen dazu haben wir für euch zusammengetragen.

God Packs in Pokémon TCG Pocket: Ein seltenes Ereignis

Wie erhalte ich God Packs in Pokémon TCG Pocket? Um ein God Pack zu erhalten, müsst ihr einfach ganz normal eure Booster im Spiel öffnen – Und dabei jede Menge Glück haben. Bei jedem Booster habt ihr eine sehr geringe Chance, dass es sich bei dem Booster um ein God Pack handelt. Die Chance dafür liegt bei 0,05 %.

Ihr habt keinen Einfluss darauf, ob ihr ein God Pack zieht, oder ein normales Booster-Pack erhaltet. Dies ist eine reine Glückssache. Bei der geringen Chance, die ihr darauf habt, kann es also einige Zeit dauern, bis ihr solch ein Pack erwischt.

Wie erkenne ich ein God Pack? Ein God Pack erkennt ihr daran, dass alle 5 Karten, die sich in dem Booster befinden, seltene Karten sind. Jede einzelne Karte, die ihr in dem Pack habt, besitzt mindestens die Seltenheit 1-Stern (☆). Solltet ihr also ein God Pack erhalten, könnt ihr euch über 5 Karten freuen, die zu den seltensten Karten im Spiel gehören und alle eine Full-Art sind.

Es kann euch auch passieren, dass sich die Karten in einem God Pack doppeln und ihr somit nicht 5 verschiedene Karten erhaltet.

God Packs in Wunderwahl: Wenn einer eurer befreundeten Spieler ein God Pack erhält, könnt ihr selbst auch davon profitieren. Diese tauchen nämlich genauso in der Wunderwahl auf, wie reguläre Packs, die von euren Freunden geöffnet wurden.

Seht ihr solch ein God Pack in eurer Wunderwahl, könnt ihr sie durchführen und euch somit über eine garantierte seltene Karte freuen. Die Chance auf jede einzelne Karte in der Wunderwahl liegt bei 20 %. Welche Karte ihr erhaltet, ist zufällig.

Wenn ihr im Kampf gegen eure Freunde, gegen fremde Spieler und die CPU dominieren wollt, braucht ihr dafür gute Decks. Solltet ihr Hilfe bei der Zusammenstellung eures Decks brauchen, helfen euch vielleicht unsere 7 Tipps, die ihr beim Bauen eures Decks beachten solltet.