Pokémon TCG Pocket: 7 Tipps, die ihr beim Bauen eures Decks beachten solltet

Mit euren gesammelten Karten in Pokémon TCG Pocket könnt ihr Decks zusammenstellen, die in einem Kampf gegen andere Spieler oder CPU eingesetzt werden. Mit den folgenden Tipps sollte es euch leichtfallen, geeignete Decks für die Kämpfe zusammenzustellen.

Wie kann ich eigene Decks zusammenstellen? Um eigene Decks zu erstellen, müsst ihr im Hauptmenü das 2. Symbol von links am unteren Bildschirmrand anklicken. Dort seht ihr oben die Kategorie Decks. Hier geht ihr auf „Neu erstellen“ und könnt den Namen, die enthaltenen Karten, die Farbe der Deckbox und andere Optionen anpassen.

Um ein optimales Deck zusammenzustellen, müsst ihr nämlich einige Dinge beachten. MeinMMO verrät euch, wie ihr das Beste aus euren Karten rausholen könnt.

Den Trailer zu Pokémon TCG Pocket findet ihr hier:

Pokémon TCG Pocket: So baut ihr ein gutes Deck zusammen

Mit den folgenden Tipps solltet ihr ein gutes Deck zusammenstellen können, unabhängig davon, welches Element ihr für das Deck nutzt. Solltet ihr gar nicht die Absicht haben, Zeit in das Bauen eines eigenen Decks zu investieren, verraten wir euch, wie ihr möglichst schnell an ein eigenes Deck kommt.

Ausgewogenes Deck aus Pokémon- und Trainer-Karten

Ein Deck besteht in Pokémon TCG Pocket aus 20 Karten. Ihr solltet beim Zusammenstellen des Decks darauf achten, eine ausgewogene Mischung aus Unterstützern, Items und Pokémon im Deck zu haben. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, etwa 12 Pokémon- und 8 Trainer-Karten ins Deck zu mischen.

Stellt ihr jedoch ein Deck zusammen, das auf die Stärke von Pokémon setzt, die keine Entwicklungsstufe haben, solltet ihr weniger Pokémonkarten ins Deck mischen. So erhöht ihr die Chance, das gewünschte Pokémon schneller zu ziehen. Dazu zählen beispielsweise Arktos-ex und Pikachu-ex.

Packt wichtige Karten doppelt ins Deck

Bei vielen Tier Lists seht ihr, dass viele der Trainer-Karten doppelt im Deck sind. Das liegt daran, dass sie einen starken Effekt haben und ihr so die Chance erhöht, schneller an sie zu kommen. Packt also wichtige Karten zweimal in euer Deck.

Professor Eich ist eine Karte, die in zweifacher Form in jedes Deck gehört. Durch ihn könnt ihr nämlich zwei weitere Karten ziehen und so noch weiter die Chance erhöhen, an eure gewünschten Karten zu kommen.

Nutzt Pokémon mit bestimmten Effekten

Die Trainer-Karten besitzen jeweils bestimmte Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Einige Pokémon besitzen ebenfalls Fähigkeiten oder Effekte, die ihre Attacken auslösen. Lest euch gut durch, was eure Pokémon können und stellt sie so zusammen, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Die Fähigkeiten von Arbok und Tauboss ergänzen sich beispielsweise so gut, dass man im Kampf bestimmen kann, welches gegnerische Pokémon aktiv bleibt.

Ein anderes Beispiel: Guardevoir besitzt die Fähigkeit Psischatten. Dadurch kann einmal pro Zug eine Psycho-Energie an das aktive Pokémon angelegt werden, zusätzlich zu der Energie, die man sowieso zieht. Dadurch bekommt Mewtu-ex schneller seine benötigte Energie voll, die es braucht, um den Psycho-Antrieb zu wirken. Dank Guardevoir kann er das sogar jede Runde tun, und nicht wie sonst nur in jeder Zweiten.