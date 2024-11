Pokémon TCG Pocket enthüllt erste Roadmap, bringt neue Booster und das Tauschen

Pokémon TCG Pocket soll auch in Zukunft mit neuen Inhalten versorgt werden. Dazu zählen frische Booster, Events und der Release der Tausch-Funktion. Wann was kommt, verraten sie in einer neuen Mitteilung.

Was kommt alles? In einer neuen Nachricht an die Fans bedankt sich das Team hinter Pokémon TCG Pocket dafür, dass so viele Spieler dem Mobile Game eine Chance gegeben haben. Auch in Zukunft soll es neue Inhalte und Events geben, zu denen das Team allerdings keine Details nannte.

Was jedoch bekannt ist:

Es soll neue Booster geben. Bislang stehen Spielern nur drei Packs mit Glurak, Mewtu und Pikachu zur Auswahl. Welche neuen Pokémon hinzukommen, wurde nicht verraten.

Spieler warten zudem ganz heiß auf die Tausch-Funktion, um mit anderen ihre doppelten Karten tauschen zu können und neue zu erhalten, die sich noch nicht besitzen.

Zusätzlich sind noch andere Features in der Entwicklung, die allerdings erst enthüllt werden, wenn ihr finaler Release feststeht.

Pokémon TCG Pocket punktet mit purer Nostalgie:

Die Roadmap von Pokémon TCG Pocket im Überblick

Wann kommen die neuen Sachen? Das Entwicklerteam verriet nur, wann die neuen Booster und die Tausch-Funktion kommen. Allerdings müssen Spieler nicht allzu lange warten, bis die neuen Features erscheinen:

Die neuen Booster sollen noch bis Ende des Jahres, also bis zum 31. Dezember 2024 kommen.

Die Tausch-Funktion kommt bereits im Januar 2025. Sie wird jedoch noch nicht vollständig freigeschaltet.

Was ist mit der Tausch-Funktion? Im Januar 2025 soll das Tauschen noch eingegrenzt funktionieren. Es sollen nur bestimmte Karten mit anderen Spielern getauscht werden können. Das Team plane, die Auswahl Stück für Stück zu vergrößern.

Was halten andere davon? Die Spieler sind enttäuscht, dass zu Beginn nicht alle Karten getauscht werden können. Im Reddit-Forum schreiben viele User, dass es eine Schande sei und sie enttäuscht seien, nicht die komplette Sammlung durchs Tauschen zu erhalten.

Andere Fans sind da optimistischer. Ein User sagt, dass er nicht wisse, wieso sich die Leute stressen würden. Vermutlich seien beim Tausch nur die extrem seltenen Kronenkarten und die Promokarten betroffen.

In der Vergangenheit haben sich einige Fans über das aktuelle PvP-Event beschwert. Eine Sache stört sie ganz besonders, dabei ist sie in einem TCG eigentlich ganz natürlich: Pokémon TCG Pocket bringt PvP-Event, doch Spieler sind jetzt schon von einer Sache genervt