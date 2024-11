Pokémon TCG Pocket versteckt eine geheime Karte – So bekommt ihr sie

In Pokémon TCG Pocket könnt ihr viele coole Karten bekommen. Eine besondere Karte ist allerdings versteckt. MeinMMO erklärt, wie ihr die Karte erhalten könnt.

Was ist das für eine geheime Karte? Es handelt sich bei der geheimen Karte um Mew. Das ist ein mysteriöses Pokémon aus der ersten Generation und es gehört zum Typ Psycho. Es gehört zu den absoluten Klassikern unter den Pokémon.

Was die Karte drauf hat und wie sie aussieht, seht ihr hier:

Mew in Pokémon TCG Pocket.

Was kann die Karte? Mew bringt 60 KP mit und beherrscht die Attacke „Psycho-Offenlegung“. Die verursacht 20 Schaden und zeigt euch, was für Karten eure Gegner auf der Hand haben. Es hat Rückzugskosten von einer Energie, und es handelt sich um eine immersive Karte. Haltet ihr den Finger im Spiel, also auf der Karte, könnt ihr euch auf einen kleinen Rundflug durch das Bild auf der Karte begeben.

So bekommt ihr das geheime Mew in Pokémon TCG Pocket

Mew in TCG Pocket erhalten: Ihr könnt die Karte im neuen TCG Pocket nicht einfach aus den Packs ziehen, sondern müsst eine versteckte Aufgabe erfüllen. Damit euch das gelingt, müsst ihr schlichtweg alle anderen 150 Pokémon der ersten Generation, also aus der Kanto-Region, in eurem Pokédex verzeichnen.

Das bedeutet: Ihr müsst einfach viele Karten sammeln. Am Ende des Tages ist es ein Geduldsspiel, bis ihr die nötigen Karten zusammen habt. Achtet am besten auch in den Wunderwahlen darauf, ob dort Karten verfügbar sind, die euch zur Erfüllung der Aufgabe fehlen.

Schon früher rankten sich auf den Schulhöfen Legenden darum, mit welchen Tricks man das Monster wohl in den Editionen Rot und Blau für den Gameboy fangen könnte. Daher ist es gar nicht so unpassend, dass Mew auch in TCG Pocket quasi einen „Geheim“-Status hat.

Lohnt sich die Karte? Die Mew-Karte ist nicht übel, gehört mit ihren Werten aber nicht unbedingt zu den stärksten Karten, die ihr in TCG Pocket sammeln könnt. Da sind andere Monster deutlich nützlicher. Mew hat als immersive Karte eher einen Sammlerwert. Wenn ihr stattdessen auf der Suche nach starken Karten seid, schaut hier vorbei: Wir zeigen euch die besten Decks in Pokémon TCG Pocket in der Tier List.