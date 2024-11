Ash sollte eigentlich gar nicht mit Pikachu auf Reisen gehen, sondern mit einem anderen Pokémon

Was wäre anders? Heutzutage ist Pokémon das größte Anime-Franchise . Es hätte mit Piepi in der Maskottchen-Rolle sein können, dass sich tatsächlich weniger Fans für den Anime interessiert hätten und das Universum nicht den Erfolg gehabt hätte, den es aktuell hat.

Zudem ist Pikachu gelb, was einer der drei Grundfarben (Rot, Blau, Gelb) entspricht. So sei es für Kinder leichter, sich das Taschenmonster zu merken. Die Produzenten des Animes dachten, dass das knuddelige Pikachu den kleinen Zuschauern dadurch vertrauter wäre.

