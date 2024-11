Spieler steckt 200 Euro in das neue Pokémon TCG Pocket – Das ist sein Fazit

In Pokémon TCG Pocket könnt ihr jeden Tag kostenfreie Booster-Packs öffnen. Wie es aussieht, wenn ihr über 200 € für neue Packs ausgebt, zeigt ein YouTuber in seinem Video.

Neben dem Kämpfen gegen andere Spieler und die CPU ist auch das Sammeln der Karten ein großer Aspekt im Pokémon TCG Pocket. Zusätzlich zu den 2 kostenfreien Boostern pro Tag, habt ihr auch die Möglichkeit, weitere Booster-Packs gegen den Einsatz von Echtgeld zu erwerben.

Ein YouTuber hat dies gemacht und zeigt in seinem Video die Ausbeute, die er dabei erhalten hat. Außerdem kommt er zu einem klaren Fazit auf die Frage, ob sich dieses Vorhaben für euch lohnt.

Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Viel Geld für viele Karten

Was war seine Intention? Wie der YouTuber LEOsMIND zu Beginn seines Videos erklärt, wollte er die maximale Menge an Geld an einem Tag im Spiel ausgeben, die möglich ist. Er wollte sich damit einfach „auch mal etwas Dummes gönnen, was sinnlos ist und überhaupt keinen Sinn ergibt“.

Innerhalb des Videos hat er 2-mal das größte Gold-Bundle erworben, welches für Echtgeld zu erhalten ist. Hier gibt es aktuell 500 Gold sowie einen Bonus von 190 Gold für umgerechnet 99,99 €. Später erwarb er noch ein kleineres Bundle, wodurch seine Ausgaben insgesamt auf etwas über 200 € stiegen.

Da die Menge an Gold, die pro Tag für neue Booster benutzt werden kann, auf 720 Gold limitiert ist, brauchte er 2 Tage, um das gekaufte Gold in Booster umzuwandeln. Wie der YouTuber in dem Video erwähnt, gibt es interessanterweise zwar ein tägliches Limit zum Ausgeben von Gold, jedoch keines für das Erwerben davon.

Das Video des YouTubers binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie ist seine Ausbeute? Der YouTuber hat insgesamt 299 Booster-Packs geöffnet, wobei hier neben den bezahlten auch noch die aus dem Tutorial und vom Premium-Pass enthalten sind. Dadurch hat er Level 22 erreicht und kommt auf insgesamt 1.539 Karten.

Er konnte 196/226 Karten aus der ersten, aktuell noch einzigen, Booster-Serie erhalten. Darunter waren 31 Sterne-Karten, die eine höhere Seltenheit haben. Die geheime Mew-Karte hat er so nicht erhalten können, da er nicht alle notwendigen Karten sammeln konnte.

Zudem zog er gleich 2 sogenannte God-Packs, bei denen alle enthaltenen Karten selten sind. Die Chance, dass ihr bei einem Booster ein God-Pack erhaltet, liegt bei 0,05 %.

Mewtu-Ex in der seltenen, immersiven Variante, war leider nicht dabei. Da er diese Karte jedoch unbedingt haben wollte und ihm zum Ende nur Pack-Punkte gefehlt haben, um die Karte direkt zu erhalten, hat er zum Ende nochmals einige Packs geöffnet, die notwendigen Punkte erhalten und sich diese Karte direkt geholt.

Was ist sein Fazit? Der YouTuber spricht sich klar dagegen aus, ihm dieses Vorhaben nachzumachen. Auch wenn er es am Anfang schön fand, mehrere Booster hintereinander zu öffnen, ist die Anzahl der Duplikate, die man auf diese Weise erhält, frustrierend.

Zudem betont er, dass die mehr als 200 €, die er für dieses Video ausgegeben hat, eine Menge Geld sind, mit dem man auch sinnvollere Sachen kaufen kann. Außerdem erhält er durch YouTube-Einnahmen auch wieder einen gewissen Teil des Geldes zurück.

Auch wenn die Anzahl an Karten mit zusätzlichen Boostern höher ist und ihr somit eine höhere Chance habt auf gute Karten zu stoßen, ist das Spiel laut seiner Aussage kein Pay2Win, sondern „Pay2Flex“. Schließlich gibt es von den seltensten Karten auch jeweils eine Version, die eine höhere Drop-Chance hat.

Ob ihr diese normale oder die seltene Variante einsetzt, macht für die Kämpfe selbst keinen Unterschied, da die Karten identische Werte und Fähigkeiten besitzen.

Wenn ihr auch im Spiel unterwegs seid aber euch eher der Kampf-Aspekt reizt, dann solltet ihr unbedingt wissen, mit welchen Decks ihr die besten Chancen auf den Sieg habt. MeinMMO hat euch dafür die passende Tier List der besten Decks in Pokémon TCG Pocket zusammengestellt.