Pokémon TCG Pocket: Pack-Sanduhren und Shop Tickets schnell farmen – So geht es

LoL: Ein Champion war so unfair, dass er in jedem Match von Top-Spielern gebannt wurde

Pokémon GO: Das nächste neue Pokémon schmeckt scheußlich und will eure Lebensenergie rauben

In Pokémon TCG Pocket gibt es nicht nur Shop Tickets, mit denen ihr euch Items kaufen könnt. Die Special Shop Tickets sind eine spezielle Art von Shop Tickets, mit denen ihr euch seltene kosmetische Items holen könnt. Mehr dazu erfahrt ihr auf MeinMMO: Pokémon TCG Pocket: Special Shop Tickets – So bekommt ihr sie und dafür könnt ihr sie einlösen

Schließt ihr innerhalb eines Events Missionen ab, so winken euch nicht nur seltene Karten, wie bei dem Lapras ex Event , sondern auch Pack-Sanduhren.

LoL: Ein Champion war so unfair, dass er in jedem Match von Top-Spielern gebannt wurde

Pokémon GO: Das nächste neue Pokémon schmeckt scheußlich und will eure Lebensenergie rauben

In unserem Video stellen wir euch drei der besten Decks in Pokémon TCG Pocket vor:

Was sind Pack-Sanduhren? Die Sanduhren könnt ihr in Pokémon TCG Pocket nutzen, um die Zeit bis zu eurem nächsten Boosterpack zu verkürzen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to