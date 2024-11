Pokémon TCG Pocket: Special Shop Tickets – So bekommt ihr sie und dafür könnt ihr sie einlösen

In Pokémon TCG Pocket gibt es die verschiedensten Währungen, die ihr für unterschiedliche Items einlösen könnt. MeinMMO verrät euch, wie ihr an Special Shop Tickets kommt und wofür ihr sie einlösen könnt.

Was sind die Special Shop Tickets? Die Spezial-Shop-Tickets sind eine spezielle Form der normalen Shop Tickets. Sie kommen nur sehr selten vor und ihr könnt sie gegen kosmetische Items eintauschen.

So sehen die Special Shop Tickets aus.

In unserem Video zeigen wir euch drei der besten Decks, die ihr in Pokémon TCG Pocket spielen könnt:

Alles, was ihr zu den Spezial-Shop-Tickets wissen müsst

So bekommt ihr Special Shop Tickets

Die Special Shop Tickets könnt ihr auf zwei unterschiedliche Arten erlangen:

Für 300 Shop Tickets im normalen Shop einlösbar

seltene Pokémon-Karten opfern

Wie löse ich seltene Karten ein? Karten, die eine Bewertung von einem Stern oder mehr haben, können gegen Special Shop Tickets eingetauscht werden.

Geht dafür in den Abschnitt „Meine Karten“, klickt auf die Karte, die ihr eintauschen wollt und geht dann auf „Flair erhalten“. Dann wird euch aufgezählt, wogegen ihr die Karte gemeinsam mit Funkelstaub tauschen könnt.

Hier kann eine besondere Smogmog-Karte zusammen mit 500 Funkelstaub gegen ein Special Shop Ticket getauscht werden.

Klickt auf „Tauschen“ und das Special Shop Ticket ist euer.

Dafür könnt ihr Special Shop Tickets einlösen

Folgende kosmetische Items könnt ihr gegen die Special Shop Tickets eintauschen:

Spezial-Set Münze

Spezial-Set Kartenhüllen

Spezial-Set Spielunterlage

Spezial-Set Hintergrund

Spezial-Set Cover

Diese Items geben euch keinen Vorteil im Spiel, sondern ändern lediglich das äußere Erscheinungsbild.

Die Items in der Übersicht.

Es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft noch andere Items mit den Special Shop Tickets erworben werden können. Was in den nächsten Wochen alles auf uns zukommt, haben wir uns in diesem Artikel angeguckt: Pokémon TCG Pocket Roadmap – Das erwartet euch in den kommenden Wochen