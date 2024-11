Pokémon TCG Pocket: Simsala Deck – So setzt ihr das Psycho-Pokémon richtig ein

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Ein Tank rockt die Dungeons in WoW – Mitspieler schaut ihn sich genauer an und jetzt feiern ihn alle

Was ist der Nachteil am Simsala Deck? Simsala ist eine Stufe-2-Entwicklung, bedeutet: Ihr müsst das Pokémon erstmal „aufbauen“ bevor es seine ganze Wirkung entfalten kann. Das benötigt einige Zeit, mindestens drei Runden.

Blizzard musste eine Karte in Hearthstone so hart nerfen, dass sie quasi gelöscht ist

Pokémon TCG Pocket hat einige starke Decks zu bieten. Das Pokémon Simsala scheint zunächst etwas unscheinbar zu sein, hat es jedoch in sich. MeinMMO verrät euch, wie ihr das Psycho-Pokémon am besten zum Einsatz bringt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to