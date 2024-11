Fans veranstalten Turnier in Pokémon TCG Pocket mit über 1.300 Teilnehmern – Das war das Gewinner-Deck

In Pokémon TCG Pocket könnt ihr nicht nur über 200 Karten der beliebten Taschenmonster sammeln, sondern auch gegen andere Spieler kämpfen. Das Kampfsystem des Mobile-Games kommt dazu bei vielen Spielern sehr gut an, weshalb die Community eigene Turniere veranstaltet – und ein Deck ist bei diesen Turnieren besonders erfolgreich.

Was ist das für ein Turnier? Am vergangenen Wochenende liefen gleich drei Turniere, die von Fans des Spiels veranstaltet wurden und an denen mehrere Hundert Spieler teilnahmen (via Pokémon Zone):

Pocket Legends #7 – 519 Teilnehmer

Ursiiday’s Pocket Weekly #3 – 1.368 Teilnehmer

Pikaverse Pocket Cup #2 – 663 Teilnehmer

Jedes dieser Turniere versprach für die besten Spieler ein kleines Preisgeld. Ursiiday’s Pocket Weekly #3 hatte beispielsweise einen Preispool von umgerechnet ca. 385 Euro, wovon der erste Platz 144 € mit nach Hause nahm.

Gefürchtetes Deck dominiert Community-Turniere

Was ist das Gewinner-Deck? In allen drei Turnieren ging ein Spieler des gefürchteten „Mewtu-ex“-Decks als Sieger hervor, wobei es kleine Abweichungen bei den Karten rund um Mewtu-ex gab.

Das Gewinner-Deck von „Ursiiday’s Pocket Weekly #3“ mit knapp über 1.300 Teilnehmern bestand aus:

2x Mewtu-ex

2x Trasla

2x Kirlia

2x Guardevoir

2x Pokéball

2x Trank

2x X-Initiative

2x Forschung des Professors

1x Giovanni

2x Sabrina

1x Rote Karte

Der Gewinner der Pocket Legends #7 verzichtete auf 1x Sabrina und nahm stattdessen ein normales Mewtu mit. Das kann beispielsweise ein bisschen Zeit erkaufen und Schaden einstecken, während ihr versucht, die notwendige Energie für Mewtu-ex zu sammeln oder euer Guardevoir fertigzustellen.

Neben Mewtu-ex wurde auch das Deck um Pikachu-ex sehr viel und erfolgreich gespielt und kam bei den drei Turnieren mehrfach unter die ersten 3 Plätze. Beim „Ursiiday’s Pocket Weekly #3“ war die Elektromaus gleich 2x in den Top-3 (via limitlesstcg.com).

Was macht das Mewtu-ex–Deck so stark? Mewtu-ex hat mit „Psychoantrieb“ eine sehr starke Attacke mit 150 Schaden, die nur die wenigsten Pokémon in TCGP überleben können. Die Attacke hat allerdings den Nachteil, dass sie sehr teuer und langsam ist, da sie 4 Energien zum Angreifen benötigt. Dazu werden 2 Energie-Punkte abgezogen, wenn ihr die Attacke einsetzt.

Um diese Schwäche auszugleichen, greifen die Spieler auf Guardevoir zurück, dessen Fähigkeit „Psischatten“ es erlaubt, pro Runde eine zusätzliche Energie an das aktive Pokémon anzulegen. Dadurch kann Mewtu Psychoantrieb jede Runde einsetzen.

Ein Deck wird zum Geheimtipp gegen Mewtu-ex

Könnt ihr Mewtu-ex kontern? Wir haben mit „Skorme” gesprochen, einem der Admins des Turniers „Pocket Legends“, das am vergangenen Wochenende zum siebten Mal ausgetragen wurde (via Discord). Dieser hat uns einen kleinen Einblick in die Daten gegeben, die bei den Wettbewerben gesammelt wurden.

Er verriet uns, dass ein Deck rund um Smogmog und Arbok tatsächlich 70 % der Matches gegen Mewtu gewonnen hat. Das könnte demnach ein sinnvoller Konter für das gefürchtete Deck sein.

Eine mögliche Zusammensetzung des Teams zeigte der brasilianische Trainer „Kuriank“ bei „Pocket Legends League #6“, mit dem er unter 600 Teilnehmern den 5. Platz belegte.

Er nutze dafür folgende Karten:

2x Rettan

2x Arbok

2x Smogon

2x Smogmog

2x Pokéball

2x Trank

1x X-Initiative

2x Forschung des Professors

1x Giovanni

2x Sabrina

2x Koga

Da Smogmog und Rettan in TCGP vom Typen „Finsternis“ sind, verursachen sie erhöhten Schaden gegen Psycho-Pokémon wie Mewtu. Dazu kann Smogmog mit seiner Fähigkeit das aktive Pokémon vergiften und damit kontinuierlichen Schaden verursachen, bis das aktive Pokémon ausgewechselt wird.

Koga erlaubt es zudem, Smogmog wieder auf die Hand zu nehmen, wodurch das Pokémon vollständig geheilt wird. Außerdem kann Arbok ein Mewtu mit seiner Attacke „Bedrängen“ in 2 Zügen besiegen und es am Auswechseln hindern – was besonders im Falle einer Vergiftung praktisch sein kann.

Falls ihr euch noch unsicher seid, welche Decks in Pokémon TCG Pocket gut sind und ihr spielen solltet, werft gerne einen Blick auf unsere Tier List. Aber seid nicht überrascht, wenn Mewtu-ex an der Spitze steht: Pokémon TCG Pocket: Tier List der besten Decks, die ihr spielen könnt