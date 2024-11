Pokémon TCG Pocket: 5 Konter gegen die besten Decks

In Kombination mit Smogmog, das das aktive, gegnerische Pokémon einmal pro Runde vergiften kann, bekommt ihr dann so den Gegner schnell down.

Deshalb empfiehlt es sich, Arbok als Konter ins Deck aufzunehmen. Arbok besitzt nämlich die Fähigkeit, dass der Gegner das aktive Pokémon in der nächsten Runde nicht auswechseln kann. Um das starke Pokémon des Gegners auf die Bank zu senden, gibt es zwei Möglichkeiten: Ihr setzt entweder Sabrina mit in euer Deck oder baut auf Tauboss, das Gegner ebenfalls auf die Bank senden kann.

Wenn ihr gegen ein Deck antretet, das vor allem auf ein starkes Pokémon setzt, solltet ihr das Ziel haben, dieses Pokémon zurück auf die Bank zu senden. So ein Deck kann beispielsweise das zu Mewtu-ex sein. Noch wichtiger ist es, sicherzustellen, dass das Pokémon in der nächsten Runde nicht wieder zurückkommt.

