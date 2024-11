Ich habe Pokémon TCG Pocket mit 2 verschiedenen Handys gespielt – Jetzt habe ich viele starke Karten und ein Problem

Pokémon TCG Pocket bring das beliebte Sammelkartenspiel auf eure Smartphones. Auch MeinMMO-Redakteurin Lydia ist im Sammel-Fieber. Doch welche Methode zum Öffnen der Packs ist die beste?

Ich habe mir vergangene Woche – etwas verspätet – das neue Pokémon TCG Pocket heruntergeladen – immerhin ist es ja kostenlos, was kann da schon schiefgehen? Nach dem etwas langatmigen und kleinteiligen Tutorial konnte ich auch schon mein erstes Boosterpack öffnen und an der Wunderwahl teilnehmen.

Dann wollte das Spiel jedoch, dass ich Sanduhren investiere, um gleich noch ein Pack zu öffnen – dafür spendierte es mir die Dinger sogar. Aber nicht mit mir. Ich steckte die kostenlosen Items einfach ein und ließ den 12-Stunden-Timer auf ganz natürlichem Weg herunterzählen.

Und auch danach hortete ich die Sanduhren erst einmal. Ob sich diese Sparsamkeit in Pokémon TCG Pocket lohnt? Ich habe es eine Woche lang mit 2 Handys ausprobiert und meine Erfahrungen hier für euch festgehalten.

Wer schreibt hier? Lydia ist seit ihrer Kindheit großer Pokémon-Fan. Als Jugendliche entdeckte sie das Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! für sich und später Magic: The Gathering. Letzteres ist immer noch ihre große TCG-Liebe, ob online in Arena oder das klassische Paper.

An das Pokémon-Kartenspiel hat sie sich aber erst mit Pocket herangewagt. Das hier ist dementsprechend auch kein ausgeklügelter Meta-Guide, sondern ein Erfahrungsbericht.

Mit Sparen läuft man schnell gegen eine Wand

Gerade am Anfang ist Pokémon TCG Pocket auch wirklich großzügig mit den Pack-Sanduhren: Durchs Absolvieren der Solo-Kämpfe und das Leveln kommt schnell einiges zusammen. Ich blieb jedoch stur dabei, die Items nicht auszugeben, und öffnete nur die 2 täglichen Gratis-Packs.

Denn ich hatte es darauf abgesehen, gleich 10 Packs auf einmal öffnen zu können. Und einen Notgroschen wollte ich auch erstmal behalten. Statt den 12 benötigten Sanduhren versuchte ich also, 220 anzusparen: 120 für das Öffnen und 100 als eiserne Reserve.

Schnell kam ich damit aber nicht wirklich weiter: Ich hatte einfach nicht genug Karten, um ein kohärentes Deck zusammenzubekommen und mit meinem Starter-Deck lief ich im PvP gegen Leute auf Level 15+ mit ihren schicken Mewtu-Decks gnadenlos auf. Auch bei den Solo-Kämpfen war irgendwann Schluss.

Mit dem Zweiten zieht man besser

Nun hatte mich das Sammel-Fieber aber gepackt, also legte ich mir kurzerhand einen zweiten Account auf meinem alten Handy an. Dort wollte ich nur eines: Packs öffnen. Ich machte also auf, was ging, und siehe da: Das Spiel belohnte mich, indem es mich mit immer weiteren Sanduhren für immer mehr Packs versorgte.

Dazu kam, dass der neue Account einfach mit deutlich mehr Glück ausgestattet war: Schon am ersten Abend zog ich binnen 10 Minuten gleich zweimal Arktos-ex, einmal davon sogar in der besonders seltenen Full-Art-Variante. Eine halbe Stunde später hatte ich den Vogel dreimal.

Erst, als es erstmal keinen Nachschub mehr gab, stellte ich mir meine ersten Decks zusammen und versuchte mich an den Kämpfen, sowohl PvE als auch PvP. Und schnell hatte ich nicht nur deutlich mehr Erfolg als auf meinem ursprünglichen Account, sondern auch einfach viel mehr Spaß.

Auf Account Nummer 1 holte ich mir nur noch mein Gratis-Zeug ab, bis ich die Sanduhren für einen 10er-Pull zusammen hatte. Zugegeben, im Gegensatz zu anderen Gacha-Games verspricht Pokémon TCG Pocket keine seltenen Karten, wenn man gleich 10 Packs auf einmal öffnet.

Dennoch war ich ernüchtert, denn ich hatte am Ende keine einzige ex-Karte bekommen. Der Erst-Account wurde also weiterhin stiefmütterlich behandelt, während ich mit meinem zweiten Account das zu diesem Zeitpunkt stattfindende Lapras-Event rockte.

Die Highlight-Karten auf Account 1 Die Highlight-Karten auf Account 2 Sammlungs-Fortschritt auf Account 1 Sammlungs-Fortschritt auf Account 2

Wie sieht es eine Woche später aus?

Nach ungefähr einer Woche hat mein erster Account deutlich aufgeholt. Ich habe dort noch zwei weitere 10er-Pulls veranstaltet, und kann mich dort mittlerweile ebenfalls über eine stattliche Sammlung freuen. Auch ins PvP kann ich mich mit meinen Mewtu-ex mittlerweile wagen.

Dennoch habe ich auf meinem Zweit-Account einen nahezu uneinholbaren Vorsprung an Siegen, da ich dort einfach viel mehr gespielt habe. Nun stehe ich allerdings vor dem Problem, welchen der Accounts ich zu meinem Main-Account machen soll. Gute Karten habe ich auf beiden, aber um beide auf Dauer zu bespielen, fehlt mir dann doch die Zeit.

Auch könnte ich mir durchaus vorstellen, in den Battle-Pass zu investieren – aber auf welchem Account? Ich werde also vermutlich die Einführung des Tausch-Features abwarten, und dann eine Entscheidung fällen.

Was ich euch sagen kann, ist, dass ich das Warten auf die 10er-Pulls niemandem empfehlen würde.

Ja, nach einer Woche hat der Erst-Account deutlich aufgeholt, doch Spaß hatte ich in dieser Zeit damit nicht wirklich.

Sanduhren horten oder ausgeben, was lohnt sich nun?

Wenn ihr es nicht allzu eilig habt und Pokémon TCG Pocket wirklich nur als netten kleinen Zeitvertreib seht, würde ich euch eher empfehlen, weitestgehend auf das Ziehen mit Sanduhren zu verzichten und mit den 2 (oder 3, mit dem Battle-Pass) Gratis-Packs pro Tag vorliebnehmen.

Mit der Zeit könnt ihr auf diese Weise durchaus eine ordentliche Sammlung aufbauen und einzelne Karten, die euch noch fehlen, mit Pack-Punkten zu eurem Deck hinzufügen.

Denn mit kommenden Booster-Packs werden voraussichtlich neue mächtige Taschenmonster ins Spiel kommen, und die Meta ordentlich durcheinander bringen. Dann könnt ihr mit euren gesparten Sanduhren direkt stark einsteigen.

Bedenkt hierbei aber, dass nach meinem Wissensstand noch nicht ganz sicher ist, ob die Sanduhren tatsächlich übergreifend für verschiedene Editionen gelten werden. Wenn es ganz blöd kommt, habt ihr umsonst gespart und müsst die Items dann doch noch auf den Kopf hauen.

Für die meisten wird daher der goldene Mittelweg am sinnvollsten sein: Investiert am Anfang ruhig einige Sanduhren, bis ihr ein Deck zusammen habt, mit dem ihr fürs Erste zufrieden seid. Ab diesem Punkt könnt ihr dann sparen und abwarten, was die nächste Edition so mit sich bringen wird.

