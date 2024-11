Pokémon TCG Pocket: Sabrina – So macht die Unterstützerkarte euer Deck noch mächtiger

In Pokémon TCG Pocket gibt es viele starke Unterstützerkarten. Sabrina ist eine davon. MeinMMO verrät euch, wie ihr sie am besten spielt und so einen hoffnungslosen Kampf doch noch retten könnt.

Was macht Sabrina? Wenn Sabrina gespielt wird, ist euer Gegner gezwungen, das Pokémon in seiner aktiven Position auszutauschen. Das Beste an ihr ist: Im Gegensatz zu anderen Unterstützerkarten, wie beispielsweise der mächtigen Misty, ist sie nicht an einen bestimmten Pokémontyp gebunden.

Ihr könnt sie also für jede Art von Deck einsetzen. Das kann euch einen Vorteil verschaffen und einen erst ausweglosen Kampf noch einmal zu euren Gunsten umdrehen.

Wie bekomme ich Sabrina? Sabrina könnt ihr nur aus dem Glurak-Boosterpack ziehen. Wenn ihr bisher noch kein Glück hattet und Sabrina gezogen habt, könnt ihr die Unterstützerkarte im Pack-Punktetausch gegen Pack-Punkte kaufen.

Mit unserem Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu der Strategie springen, die euch am meisten interessiert.

Die drei besten Decks aus Pokémon TCG Pocket stellen wir euch in diesem Video vor:

So spielt ihr Sabrina richtig

Es gibt verschiedene Arten, wie ihr den Einsatz von Sabrina gut timen könnt. Wir haben euch einige Arten zusammengetragen.

Nicht fertiges Pokémon in die aktive Position zwingen

Damit viele Decks funktionieren, müssen die besten Karten erst mit genügend Energie versorgt werden, damit sie angreifen können. Zudem müssen einige Karten noch entwickelt werden, bis sie zu einem mächtigen Pokémon werden und angreifen können.

Diesen Prozess könnt ihr mit Sabrina unterbrechen. Spielt sie und zwingt den Gegner so, ein nicht vorbereitetes Pokémon in die aktive Position zu holen.

Dann könnt ihr dieses angreifen, ohne dass ihr einen Gegenschlag erwarten müsst. Auf diese Weise könnt ihr zum Beispiel eine mächtige ex-Karte schwächen, bevor sie selbst angreifen kann.

Auch wenn es das Pokémon nicht direkt besiegt, ist es wenigstens geschwächt, was euch einen Vorteil im weiteren Kampfverlauf verschafft.

Sabrina in Kombination mit Arbok

In Kombination mit Arbok kann Sabrina noch stärker sein. Arbok hat bei seiner Attacke „Bedrängen“ den zusätzlichen Effekt, den Austausch des gegnerischen Pokémon aus der aktiven Position in der nächsten Runde zu verhindern.

Wenn ihr euren Gegner also mit Sabrina zu einem Tausch zwingt und danach Arboks Attacke einsetzt, habt ihr das aktive Pokémon in der Position gefangen.

Den Gegner Energie verschwenden lassen

Um ein Pokémon aus der aktiven Position zurück auf die Bank zu holen, muss Energie eingesetzt werden. Und das könnt ihr ausnutzen.

Hat der Gegner ein aktives Pokémon, welches nur noch eine Energie benötigt, um in der nächsten Runde angreifen zu können, solltet ihr Sabrina einsetzen. Mit der Unterstützerkarte zwingt ihr ein anderes Pokémon in die aktive Position, welches, im besten Fall, keine Energie hat.

In der nächsten Runde muss der Gegner, wenn er wieder das starke Pokémon nach vorne holen will, eine Energie an das momentan aktive Pokémon legen, um es zurückzuziehen. Somit kann die Energie nicht an das starke Pokémon gelegt werden und es kann in der Runde wieder nicht angreifen.

Wenn der Gegner allerdings X-Initiative hat, kann diese Strategie schnell ausgekontert werden. Außerdem gibt es einige Spieler, die das Pokémon vorne opfern, um sich die Rückzugskosten zu sparen.

Pokémon von der Bank besiegen

Wenn euer Pokémon mit seiner Attacke nicht genügend Schaden macht, um den Gegner zu besiegen, ist das vielleicht gar kein Problem. Sollte sich auf der gegnerischen Bank ein Pokémon befinden, welches ihr mit nur einem Schlag besiegen könnt, solltet ihr es in die aktive Position bringen.

Mit dem Einsatz von Sabrina zwingt ihr den Gegner, dieses Pokémon nach vorne zu holen. Mit eurer Attacke besiegt ihr es schließlich. Punkt für euch.

Tauboss als Ersatz für Sabrina

Was ist, wenn ich keine Sabrina habe? Nicht alle Spieler ziehen Sabrina sofort, haben dafür aber andere Unterstützerkarten. Wenn ihr Sabrina nicht habt, ist Tauboss ein guter Ersatz für sie.

Für Tauboss benötigt ihr die Vorentwicklungen Taubsi und Tauboga. Die Fähigkeit „Wegtreiben“ hat den gleichen Effekt wie Sabrina.

Das Beste: Tauboss Fähigkeit könnt ihr in jeder Runde einmal einsetzen und seid nicht an einen einmaligen Einsatz wie bei Sabrina gebunden.

Welche Tipps habt ihr noch rund um Sabrina? Wie spielt ihr die Unterstützerkarte? Schreibt es uns in die Kommentare!

Sabrina lässt sich mit verschiedenen Decks kombinieren und ist eine gute Unterstützerkarte im PvP-Modus. Wenn ihr noch überlegt, mit welchem Deck ihr Sabrina kombinieren sollt, können wir euch unsere Tier List zu den besten Decks empfehlen: Pokémon TCG Pocket: Tier List der besten Decks, die ihr spielen könnt