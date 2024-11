Neues Event startet in Pokémon TCG Pocket, gibt euch die Chance, an eine besondere Karte zu kommen

Gamer fordert einen Internet-Milliardär zum 1v1 heraus, weil er in Call of Duty verliert – und wird überrascht

Arkani-ex eignet sich eher weniger als Pokémon, das in einem starken PvP-Deck vorkommen sollte. Andere Taschenmonster sind da besser geeignet. Die besten Konter gegen die stärksten Decks in der aktuellen Tier List könnt ihr euch hier ansehen: Pokémon TCG Pocket: 5 Konter gegen die besten Decks

Was sind die Belohnungen? Bei der Wunderwahl+ bekommt ihr die Chance auf ein Arkani-ex. Das Pokémon hat eine Seltenheit von 4 Rauten und könnte ein Feuerdeck sinnvoll ergänzen. Wenn ihr die Wunderwahl+ häufig genug durchführt, solltet ihr bald an Arkani-ex gelangen.

Wie lange läuft das Event? Das Event ist am 22. November 2024 um 07:00 Uhr gestartet. Ihr habt eine Woche Zeit, alle Karten zu sammeln. Die letzte Chance ist nämlich am 28. November um 06:59 Uhr.

Was ist das für ein Event? In Pokémon TCG Pocket können Sammler jetzt am Event „Massiver Auflauf von Feuer-Pokémon“ teilnehmen. Dabei erscheinen bei der Wunderwahl+ besondere Karten von Feuer-Pokémon, an die Spieler kommen können. Zudem wird es wieder im Stundentakt eine kostenlose Bonuswahl geben.

