Pokémon TCG Pocket: Spieler ärgern sich über das neue Event, weil die Belohnungen zu schwach sind

In Pokémon TCG Pocket ist ein neues Event gestartet, das sich rund um Feuer-Pokémon dreht. Leider sind viele Spieler von dem Event enttäuscht, wie sie nun in den sozialen Medien mitteilen.

Was ist das für ein Event? Aktuell treffen Sammler auf einen massiven Auflauf an Feuer-Pokémon in der Wunderwahl von Pokémon TCG Pocket. Rund eine Woche haben Spieler Zeit, besondere Karten zu sammeln und Herausforderungen zu meistern.

Um die besondere Wunderwahl+ nutzen zu können, müssen Trainer 3 Wunder-Ausdauer ausgeben, die zur Not durch Wunder-Sanduhren aufgefüllt werden kann. Um an die zu kommen, können die Herausforderungen absolviert werden. Wenn Trainer mehrere Feuer-Pokémon oder das seltene Arkani-ex bekommen, erhalten sie dafür im Gegenzug Wunder-Sanduhren.

Doch genau da besteht das Problem. Die Trainer sind enttäuscht darüber, dass die Belohnungen des Events alles andere als lohnenswert sind.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Pokémon TCG Pocket ansehen:

Spieler hoffen, dass Entwickler aus dem Event lernen

Wieso sind Spieler enttäuscht vom Event? Im Reddit-Forum ärgern sich viele Spieler darüber, dass die Belohnungen für das Erfüllen der Herausforderungen zu gering seien.

Wenn die Spieler alle Herausforderungen beim Sammeln von Feuer-Pokémon schaffen, erhalten sie 14 Wunder-Sanduhren.

Um an einer Wunderwahl+ teilzunehmen, benötigt man 3 Wunder-Ausdauer. Die Ausdauer wird mit der Zeit wieder aufgefüllt, was durch den Einsatz von Wunder-Sanduhren beschleunigt werden kann.

Eine Wunder-Ausdauer kann durch 12 Wunder-Sanduhren wiederhergestellt werden. Die Belohnungen das Event reichen also nur aus, um eine Wunder-Ausdauer vollständig wiederherzustellen.

Da die Wunderwahl+ mehrmals wiederholt werden kann und die Wunder-Ausdauer auch für reguläre Wunderwahlen eingesetzt werden kann, müssen viele Trainer ihre Wunder-Ausdauer mit Sanduhren wiederherstellen. Doch die reichen nicht ansatzweise aus, um mehrmals an der Wunderwahl+ teilzunehmen.

Vor allem die Tatsache, dass das Event nur eine Woche dauert, macht das Ganze noch schlimmer. So haben Trainer nicht einmal genügend Zeit, sich um die Beschaffung von Wunder-Ausdauer zu kümmern, wenn sie kein Geld ausgeben wollen.

Einige Spieler hoffen deshalb, dass sich das Entwicklerteam die Kritik zu Herzen nimmt und zukünftige Events etwas lohnenswerter gestaltet. Sie können verstehen, dass solche kleinen Events vor allem Neulingen helfen sollen. Doch trotzdem müsse es sich lohnen, die Herausforderungen zu machen, da man sonst nicht am Event selbst teilnehmen könne.

In Zukunft wird es noch andere Events geben, die in Pokémon TCG Pocket stattfinden werden. Die Entwickler haben bereits verraten, was rund um den Jahreswechsel im Sammelkartenspiel los ist. Die kleine Roadmap findet ihr auf MeinMMO: Pokémon TCG Pocket enthüllt erste Roadmap, bringt neue Booster, Tauschen und Events