Ein deutscher Spieler hat schon jetzt jede Karte in Pokémon TCG Pocket gesammelt, verrät uns sein bestes Deck

Solltet ihr Freunde in Pokémon TCG Pocket annehmen, können die noch vor euch sehen, was ihr in einem ungeöffneten Booster drinnen habt. Dabei spielt es wohl keine Wahl, welches der Packs ihr aus der Auswahl nehmt: Pokémon TCG Pocket: Eure Freunde können vor euch wissen, welche Karten ihr im Booster habt

Was hat er als Nächstes vor? Bedauerlicherweise gibt es für das Vervollständigen der Sammlung keine Belohnung oder Benachrichtigung. Trotzdem hat sich Dominik schon das nächste Ziel gesetzt: Er will bis Ende 2024 ganze 1.000 Kämpfe gegen andere Spieler gewinnen. Bei den CPU-Kämpfen hat er diese Anzahl schon erreicht.

Es waren nicht wirklich viel, ich behaupte zwischen 3 und 5 Stück – man kann aber sagen, dass die Wunderwahl ab einem gewissen Stand nichts mehr bringt, da die wirklich seltenen Karten nicht kommen. Es hilft aber enorm, wenn man die fehlenden Karten als Will ich markiert. So springen diese einem direkt ins Auge.

Die Wunderwahl hat ihm dabei wenig geholfen. Lediglich 3-5 Karten konnte er so für seine Sammlung gewinnen. Allerdings hat Dominik zum jetzigen Zeitpunkt nur 13 Freunde, weshalb seine Auswahl womöglich eingeschränkter war. Was ihm dabei geholfen hat: Die fehlenden Karten mit „Favorisieren“ zu markieren :

Wie lief das Sammeln bei ihm ab? Dominik ist beim Sammeln strukturiert vorgegangen. Er hat sich eine Liste erstellt, um zu sehen, welche Karten ihm in welchen Boostern fehlen. Je mehr Karten er aus einem Booster gezogen hatte, desto schwieriger wurde es, an die fehlenden Karten zu kommen. Das konnte er bei allen Boostern gleichermaßen beobachten.

Dominik hatte allerdings den kleinen Vorteil, dass er bereits seit der Veröffentlichung in Neuseeland spielt. Demnach konnte er bereits seit dem 27. September 2024 sammeln. Trotzdem ist es eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die seltensten Karten in den Boostern auftauchen .

Was hat er erreicht? Dominik hat sich bei MeinMMO gemeldet, als er sah, dass wir über einen amerikanischen Spieler berichteten, der bereits seine Kartensammlung vervollständigen konnte . Auch er hat es geschafft, alle Pokémonkarten zu sammeln, die es momentan in TCG Pocket gibt.

