Spieler von Pokémon TCG Pocket wollen den besten Karten in Kämpfen aus dem Weg gehen, finden kreative Lösung

In Pokémon TCG Pocket haben die speziellen ex-Karten einen Vorteil gegenüber den normalen Karten. Um Kämpfe gegen starke ex-Decks zu umgehen, haben sich Spieler nun die Funktion der privaten Kämpfe zunutze gemacht.

Was sind ex-Karten? ex-Karten sind spezielle Karten in Pokémon TCG Pocket, die mehr HP als gewöhnliche Karten und stärkere Angriffe haben.

Eine normale Glurak-Karte hat beispielsweise 150 HP und den Angriff Feuerwirbel mit 150 Schadenspunkten, während die ex-Karte auf 180 HP kommt und zwei Attacken besitzt, mit jeweils 80 und 200 Schadenspunkten.

ex-Karten sind so nützlich, dass Spieler ihr gesamtes Deck rund um diese Karten herum bauen. Eines der stärksten Decks ist das Pikachu ex Deck: Pikachu ex Deck – So baut ihr eines der besten Decks in Pokémon TCG Pocket

In unserem Video stellen wir euch die drei besten Decks für eure Kämpfe vor:

Private Kämpfe ohne ex-Karten

Was ist das Problem an ex-Karten? ex-Karten sind den normalen Karten so überlegen, dass die Wahrscheinlichkeit, mit einem normalen Deck gegen ein ex-Deck zu gewinnen, gering ist. Es entwickelt sich so ein Ungleichgewicht zwischen den Spielern, denn ex-Karten sind sehr selten.

Außerdem benötigen viele noch Vorentwicklungen, wie zum Beispiel die Gengar ex-Karte. So muss also nicht nur die ex-Karte selbst gezogen werden, sondern auch noch die Vorentwicklungen.

Gerade der Unterschied zwischen F2P-Spielern und den zahlenden Spielern macht sich auf diese Weise bemerkbar. Zahlende Spieler haben viel höhere Wahrscheinlichkeiten, mehrere ex-Karten in ihren Decks zu haben.

Was ist die Lösung? Um einen privaten Kampf zu bestreiten, muss von beiden Spielern das gleiche Passwort eingegeben werden. Auf Reddit kam die Idee auf, dass Spieler, die ein Deck ohne ex-Karten spielen und auch nur solche Gegner möchten, einfach die Funktion der privaten Kämpfe nutzen.

Als Passwort wird das festgelegt, was in dem Deck der Spieler zu erwarten ist:

noex: Beide Decks sind ohne jegliche ex-Karte

1ex: Beide Decks haben jeweils eine ex-Karte

abc: Es werden nur A-, B- oder C-Tier-Decks verwendet; also weniger starke Decks

Auf diese Weise ist es allen Spielern möglich, Spaß an den Kämpfen zu haben, auch wenn sie kein Geld in das Mobile Game stecken möchten. Außerdem können so neue Strategien ausprobiert werden oder neue Spieler können sich so erstmal mit den Mechaniken vertraut machen.

Starke Decks lassen sich auch ohne die speziellen ex-Karten bauen. Wie ihr ein Deck rund um Simsala bauen könnt, haben wir euch in diesem Guide erklärt: Pokémon TCG Pocket: Simsala Deck – So setzt ihr das Psycho-Pokémon richtig ein