Misty ist in Pokémon TCG Pocket eine der stärksten Karten, wenn sie funktioniert – Spieler testet, wie gut sie wirklich ist

Kommt es euch auch manchmal so vor, dass ihr beim Münzwurf in Pokémon TCG Pocket Pech habt? Ein Spieler hat sich aufgeschrieben, wie oft er tatsächlich beim Münzwurf mit Misty Glück hatte.

Was bringt Misty? Die Trainer-Karte von Misty ist vor allem in Kombination mit Wasser-Pokémon gedacht. Der Spieler wählt eines seiner Pokémon und wirft dann so lange eine Münze, bis sie erstmals Zahl zeigt. Die Anzahl an Kopfwürfen ist die Zahl an Energien, die an das Pokémon angelegt werden darf.

So kann man bereits früh im Spiel an Energie kommen, wodurch die eigenen Wasser-Pokémon schnell ihre stärksten Attacken einsetzen können, die viel Energie kosten. Gute Kombinationen sind beispielsweise Misty mit Arktos-ex, Lapras oder Garados.

Allerdings soll es Zufall sein, ob beim Münzwurf Kopf oder Zahl erscheint. Es kann passieren, dass die Münze direkt beim ersten Wurf Zahl zeigt und somit die Karte keinen Effekt hat. Ein Spieler hat für sich getestet, wie gut Misty bei ihm wirkt.

Spieler führt Statistik, wie gut Misty bei ihm klappt

Was zeigt seine Statistik? Der Spieler hat angefangen, Misty für sein Deck zu nutzen. Aus Neugier heraus habe er angefangen, aufzuschreiben, wie die Ergebnisse beim Münzwurf für Misty aussehen.

Sein großes Pech teilt er im Reddit-Forum und zeigt, dass er von 19 Würfen nur viermal überhaupt einen Kopf geworfen hatte. Bei einem dieser 4 Würfe hatte er sogar zweimal hintereinander Kopf, doch danach war Schluss mit der Serie.

Dem Reddit-User kommt es so vor, als würde etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Die Community reagiert auf seine Statistik und antwortet, dass das sehr wohl sein kann.

Was sagt die Community? Für die Fans sei die Statistik nicht aussagekräftig. Bei seinem Test würde es sich nur um eine stichprobenartige Kontrolle handeln. Für eine aussagekräftige Statistik müsse er mindestens 100 oder 1.000 Versuche vornehmen.

Somit könne es sein, dass der Spieler einfach nur Pech gehabt habe. Sein Versuch würde nicht beweisen, dass der Münzwurf nicht mit rechten Dingen zugehen würde.

Allerdings handelt es sich bei TCG Pocket immer noch um ein Spiel, bei dem die Entwickler bestimmen können, wie die Münzwürfe ausgehen. User ChrAshpo10 vermutet, dass die Chancen immer noch manipuliert sein könnten.

User Mystereevan glaubt nämlich, dass das bei Misty der Fall sei. Bei ihm ginge jeder andere Münzwürfe nahezu 50:50 aus, doch bei Misty stünde er bei 30 (Kopf):70 (Zahl).

