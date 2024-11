Pikachu ex Deck – So baut ihr eines der besten Decks in Pokémon TCG Pocket

Das Pikachu ex Deck gehört zu den besten Decks in Pokémon TCG Pocket. Welche Karten braucht man?

Was macht das Pikachu ex Deck aus? Die wichtigste Karte in diesem Deck ist Pikachu ex. Dieses Pokémon könnt ihr zwei Mal ins Deck aufnehmen.

Die Karte zeichnet sich durch die Attacke Rundparcours aus, die nur zwei Energien benötigt, dafür aber bis zu 90 Schaden anrichtet – denn der Schaden der Attacke erhöht sich für jedes eurer Elektro-Pokémon auf der Bank um 30.

Dementsprechend finden sich auch nur Elektro-Pokémon in einem starken Pikachu ex Deck wieder. Welche Karten ihr nutzt, um es zu ergänzen und so eines der besten Decks in Pokémon TCG Pocket zu bauen, zeigen wir euch hier.

Pikachu ex Deck – Welche Karten benötige ich?

Es gibt verschiedene Varianten des Pikachu ex Decks, da unterschiedliche Pokémon hier reinpassen. Eine sehr starke Version des Decks setzt zusätzlich auf Zapdos ex und Raichu.

Karten-Liste für Pikachu ex Deck:

Pikachu ex (x2)

Zapdos ex (x2)

Pikachu (x2)

Raichu (x2)

Pokéball (x2)

Trank (x2)

X-Initiative (x2)

Major Bob (x2)

Forschung des Professors (x2)

Sabrina (x2)

Strategie für das Pikachu ex Deck: Ideal ist es, Pikachu ex möglichst schnell in die aktive Position zu bekommen und dann die Bank mit weiteren Elektro-Pokémon zu bestücken. So erhöht ihr den Schaden von Rundparcours. Pikachu selbst hält aber nicht super-viel aus, deshalb braucht ihr weitere starke Pokémon.

Zapdos ex ist ebenfalls ein mächtiger Angreifer, der allerdings 3 Elektro-Energien für seine starke Attacke “Donnernder Orkan” benötigt und somit erst später zuschlagen kann. Zudem braucht die Attacke Glück, da man vier Münzen werfen muss. Jedes Mal “Kopf” bringt 50 Schadenspunkte – bis zu 200 Schaden sind also drin. Es können aber eben auch weniger werden.

Deshalb ist es gut, noch ein starkes Monster im Hintergrund aufzubauen. Entwickelt dafür Raichu auf der Bank. Mit X-Initiative könnt ihr es schnell ins Spiel für euer angeschlagenes Pikachu oder Zapdos bringen, wenn ihr einen mächtigen Angriff braucht. Hier kommt “Major Bob” zum Einsatz: Die Karte verschiebt alle eure Energien auf der Bank auf Raichu in der aktiven Position.

Mit Raichu könnt ihr dann “Donnerblitz” verwenden und 140 Schaden verteilen. Das schaltet einen Großteil der Karten in TCG Pocket auf einen Schlag aus. Aber bedenkt: Hier gehen dann auch alle Energien auf dem Pokémon flöten. Es ist also etwas für den finalen Angriff im Spiel.

Alternativen: Pikachu ex und Zapdos ex solltet ihr idealerweise immer im Deck haben. Weitere Karten, die in ein Pikachu ex Deck passen, sind:

Elezeba

Zebritz

Voltobal

Lektrobal

Rote Karte

Giovanni

Was für ein Deck spielt ihr in Pokémon TCG Pocket? Erzählt es uns in den Kommentaren! Schließlich gibt es verschiedenste Decks im Spiel, die man ausprobieren sollte. Und wenn ihr gerade erst ins Spiel einsteigt und euch orientieren wollt: Hier findet ihr heraus, welche Booster in Pokémon TCG die besten Karten für eure Decks bieten.