Pokémon TCG Pocket: Wozu sind Fossilien gut?

In Pokémon TCG Pocket gibt es drei Fossilien-Karten. Aber wie kann man die vernünftig ausnutzen? Wir schauen es uns an.

Was sind die Fossilien in Pokémon TCG Pocket? Es gibt insgesamt drei Fossilien Karten in Pokémon TCG Pocket.

Helixfossil

Domfossil

Altbernstein

Sie alle haben denselben Effekt: „Spiele diese Karte, als ob sie ein Basis-farblos-Pokémon mit 40 KP wäre. Du kannst diese Karte jederzeit während deines Zuges aus dem Spiel nehmen und auf deinen Ablagestapel legen. Diese Karte kann sich nicht zurückziehen.“

Zudem fungiert jedes als Entwicklungsbasis für ein bestimmtes Pokémon:

Das Helixfossil wird zu Amonitas und dann zu Amoroso

Das Domfossil wird zu Kabuto und dann Kabutops

Der Altbernstein wird zu Aerodactyl

Das sind die Grundlagen der Fossilien-Karten in Pokémon TCG Pocket. Doch manche Trainer bauen die Karten in ihr Deck ein, ohne es auf die Entwicklungen abzusehen. Wieso?

Wozu man in TCG Pocket Fossilien ohne Entwicklung gebrauchen kann

Das sind die Vorteile: Ihr könnt mit ihnen ein Stück weit eure Starthand beeinflussen. Ihr bekommt in TCG Pocket immer ein Basis-Pokémon auf die Starthand, das in eurem Deck ist. Die Fossilien fungieren zwar als Basis-Pokémon, sind aber eigentlich Item-Karten. Sie zählen nicht zu dieser Regel.

Das bedeutet: Ihr kriegt auf jeden Fall ein anderes Basis-Pokémon auf eure Starthand. Wenn ihr also ein Deck spielt, bei dem ihr ein ganz bestimmtes Basis-Pokémon auf die erste Hand bekommen wollt, könnt ihr bis zu sechs Plätze eures Decks mit Fossilien füllen, damit weniger andere Basis-Pokémon ins Deck müssen. Die Wahrscheinlichkeit, euer gewünschtes Basis-Pokémon zu ziehen, ist höher, wenn es kaum andere Basis-Monster im Deck gibt.

Die Fossil-Karten könnt ihr dann als Platzhalter auf der Bank verteilen. Generell können sie als Platzhalter herhalten, wenn ihr ein Deck spielt, mit dem ihr Zeit schinden wollt. Dazu zählen beispielsweise Decks wie das Gengar-ex-Deck.

Ihr könnt Fossilien in der aktiven Position einsetzen, während ihr auf der Bank Pokémon mit Energie füttert. Da ihr sie ohne Rückzugskosten auf den Ablagestapel legen könnt, ohne einen Punkt zu verlieren, könnt ihr euer gewünschtes Pokémon von der Bank bringen, sobald es bereit ist.

Zudem sind Fossilien ein guter gegen Sabrina, die euer aktives Pokémon austauscht. Viele Spieler versuchen, mit Sabrina, ein Pokémon von der Bank ins Spiel zu bekommen, das vielleicht noch nicht ausreichend vorbereitet ist, um es frühzeitig zu zerstören. Ihr könnt dann einfach ein Fossil von der Bank einsetzen, anstatt ein starkes Monster einwechseln zu müssen.

Und auch hier: Da ihr die Fossilien ohne Rückzugskosten auf den Ablagestapel legen könnt, könnt ihr ein starkes von Sabrina ausgewechseltes Pokémon schnell wieder in die aktive Position bekommen, ohne Energie einsetzen zu müssen.

Die Nachteile: Fossilien sind insgesamt zwar ein taktischer Kniff, der sich in manchen Deck-Arten bewähren kann. Aber eine absolute Top-Lösung, wie beispielsweise die Misty-Wasser-Kombo, sind sie nicht. Der große Nachteil ist, dass Fossilien keinen Schaden anrichten können. Sie können zwar als Platzhalter in der aktiven Position fungieren, werden euren Gegner aber niemals in Bedrängnis bringen. Dadurch schindet ihr zwar Zeit, doch euer Gegner kann sich auch ein Stück weit zurücklehnen.

Dazu kommt, dass auch Fossilien einen Punkt bringen, wenn euer Gegner sie besiegt. Da sie nur 40 KP haben, überleben sie nicht allzu viele Angriffe.

Welche Karten lohnen sich in TCG Pocket? Es gibt zahlreiche Karten in TCG Pocket, die starke Kombinationen ermöglichen. Entscheidend ist, dass ihr passende Decks spielt, die diese Stärken und Synergien auch voll ausspielen. Damit ihr einen Überblick über die stärksten Decks in TCG Pocket bekommt, haben wir hier eine Auswahl für euch zusammengestellt: Die besten Decks in Pokémon TCG Pocket in der Tier List.