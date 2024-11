Pokémon TCG Pocket: Mewtu ex Deck – So baut ihr es

Ein mögliches Konter-Deck , gegen welches ihr mit eurem Mewtu ex Deck große Probleme bekommen könnt, setzt daher auf Arbok und Smogmog, die nicht nur vom Typ Finsternis sind, sondern euer Mewtu auch noch vergiften und am Rückzug hindern können.

Um das Energie-Management für Mewtu ex zu erleichtern, setzt ihr auf Guardevoir auf eurer Bank. Dieses Pokémon besitzt die Fähigkeit „Psischatten“, mit der ihr in jeder Runde eine zusätzliche Energie an euer aktives Mewtu ex anlegen könnt.

Welche Karten benötige ich für das Deck? Wenn ihr das Mewtu ex Deck nachbauen und in Kämpfen benutzen wollt, dann benötigt ihr die folgenden Karten:

Das Mewtu ex Deck in Pokémon TCG Pocket ist eines der stärksten Decks, das ihr euch aktuell zusammenstellen könnt. Wie es aussieht, zeigen wir euch.

