Eine düstere Pokémon-Alternative mit geldgeilen Dämonen ist so gut, dass ich sie mir 2-mal gekauft habe

Es gibt mittlerweile viele Rollenspiele auf Steam, die eine ähnliche Erfahrung bieten wie die Pokémon-Spiele. Wenige davon sind aber wirklich düster. Doch ein aktuelles Spiel einer legendären Reihe hat für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes genau diese Nische getroffen. So gut, dass er das Spiel sogar 2-mal gekauft hat.

Um welches Rollenspiel geht es? Im Sommer 2024 erschien das japanische Rollenspiel Shin Megami Tensei V Vengeance. Das ist eine neuere Version des Spiels, das ursprünglich 2021 exklusiv auf der Nintendo Switch erschien.

Eigentlich ist die Reihe sogar noch älter als Pokémon. Der erste Teil des Franchise erschien 1992, das erste Pokémon-Spiel erschien 1996. Aus der Megami-Tensei-Reihe entwickelte sich später dann auch Persona.

Doch so viel Gerede wie in Persona gibt es in Shin Megami Tensei V Vengeance nicht, weshalb das Spiel für mich auch eine der besten Pokémon-Alternativen ist. Vor allem dann, wenn man statt süßer Monster fiese Dämonen, die auf verschiedenen Legenden und Sagen basieren, fangen will.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Postapokalypse für Persona- und Pokémon-Fans

Was ist Shin Megami Tensei V Vengeance für ein Spiel? Im Kern ist es ein klassisches JRPG mit Fähigkeiten, Dämonen und Systemen, die Persona-Fans bereits kennen sollten. Doch Shin Megami Tensei ist deutlich fokussierter auf den Kampf und die Dämonen.

Eine Story mit viel Gerede und dem Kennenlernen von Figuren gibt es hier nicht. Es geht um den Kampf zwischen Engel und Dämonen und einem postapokalyptischen Tokyo, in dem man mit einer mysteriösen Person fusioniert ist und Fähigkeiten erlangt hat.

Wie auch in Pokémon, sammelt ihr Kreaturen – in diesem Fall Dämonen – um ein mächtes Steam zusammezustellen. Statt Pokébälle zu werfen, müsst ihr aber mit ihnen reden. Die Dämonen haben verschiedene Persönlichkeiten, an die man sich anpassen muss. Aber selbst wenn man sie überredet, wollen sie noch Kohle, Items, euer Leben oder euer Mana.

Lange behaltet ihr die Dämonen aber nicht in eurem Team, denn die Kreaturen lassen sich fusionieren, um neue, mächtigere Dämonen zu erschaffen. Das ist schon ein großer Reiz, denn man kann Fähigkeiten vererben, und so auch den Dämonen kleine Builds bauen.

Daraus entsteht ein Flow, der mich in seinen Bann gezogen hat.

Ein Gameplay-Loop, der die perfekte Geschwindigkeit hat

Shin Megami Tensei V Vengeance hat den perfekten Gameplay-Loop für mich. Man streift durch die Welt, besiegt und sammelt Dämonen und fusioniert sie dann, um ein gutes Team zu bauen.

Das Kampfsystem mit den Schwächen ist dabei spaßig und hat auch das perfekte Pacing. Es gibt keine zufälligen Encounter, Animationen können geskippt werden und wenn man nur stumpf Leveln will, gibt es eine automatische Kampf-Funktion.

Man sollte trotzdem vorsichtig sein, denn SMT V Vengeance ist kein leichtes Spiel. Setzt der Gegner Angriffe ein, die stark gegen das eigene Team sind, dann können auch vermeintlich schwache Gegner zum Tod führen. Das ist aber nie sonderlich frustrierend, denn man kann immer speichern innerhalb der Oberwelt.

Gepaart mit dem tollen Soundtrack entsteht ein Flow, bei dem man vergisst, dass schon mehrere Stunden vergangen sind.

Was macht die neue Version besser? Eigentlich hab ich SMT V schon in der Ursprungsversion auf der Switch gespielt, doch die Vengeance-Version musste ich mir noch einmal kaufen, weil sie vieles besser macht:

Läuft flüssiger als auf der Switch und sieht viel besser aus

Es wurde eine zweite Story hinzugefügt, die nochmal die gleiche Spielzeit bietet

Auf dem Steam-Deck ist es das perfekte Spiel um auf der Couch zu entspannen

Mehr Sidequests, Dämonen und Hintergründe

Einen Ort, um mit den eigenen Dämonen zu quatschen

Neues Level-Cap und neuer Schwierigkeitsgrad

Wie viel Spielzeit bietet Shin Megami Tensei V Vengeance? Ist man recht schnell unterwegs, braucht man für jeweils eine der 2 Story-Stränge zwischen 40 und 60 Stunden, wer wirklich alles machen und entdecken will, wird wahrscheinlich eher bei 100 bis 200 Stunden landen, je nachdem, ob man Guides für Dämonen benutzt.

Wie teuer ist Shin Megami Tensei V Vengeance auf Steam? Aktuell gibt 40 % Rabatt auf Steam bis zum 6. Februar 2025. Statt 59,99 € kostet das Spiel nur 35,99 €. Wer sich noch unsicher ist, kann sich auch eine kostenlose Demo herunterladen. Eine weitere düstere Alternative zu Pokémon findet ihr hier: Ein neues Spiel auf Steam ist wie Pokémon, aber in einer düsteren Welt mit Monstern aus Horrorfilmen