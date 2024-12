Ein Spiel vom Schöpfer von Final Fantasy vereint die besten und schlimmsten Eigenschaften klassischer JRPGs – Aber 2 Features haben es für mich gerettet

Es ist sogar möglich, die Maschine zu leeren, wenn man eine Gebühr bezahlt. So können die Zufallskämpfe sogar komplett umgangen werden, falls man keine Lust auf sie hat. Die einzige Ausnahme ist, dass jede neue Gegnerart zumindest einmal als Kampf auftaucht. Doch ich würde sowieso jedem empfehlen, jeden Kampf mitzunehmen, um vom Level her hoch genug für die Gegner zu sein.

Das ist insbesondere deshalb schade, weil die Spielwelt aus handgefertigten Dioramen besteht. Ich konnte mich an vielen Stellen einfach nicht satt sehen und habe mir die wunderschöne Spielwelt in Ruhe anschauen wollen. Jeder Gegenstand wirkte genau platziert und so schön designt, dass ich mir wie ein Zwerg in einer Knetwelt vorkam.

Die Maschine ist deshalb so gut, weil sie mich nicht aus der Erkundung herausgerissen hat. Ohne das Gerät ist es nervig, durch die Spielwelt zu laufen. Ich konnte keine 20 Schritte in einem Gegnergebiet laufen, ohne von Monstern attackiert zu werden.

Ich wurde zudem nie lange aus der Story gerissen. Die Geschichte hat ihre emotionalen Höhepunkte und spannende Twists, mit denen ich nicht gerechnet habe. Hätte ich erst stundenlang vor einem Boss grinden müsste, hätte ich sie nicht so am Stück genießen können.

Zum einen gibt es mit der Konsolen- und PC-Neuauflage die Möglichkeit, zwischen zwei Schwierigkeitsgraden zu wählen. In der Ursprungsversion gab es nur einen Schwierigkeitsgrad, der es in sich hatte. Das Entwicklerteam scheint zu wissen, dass die Originalversion schwer war, denn der damalige, alleinige Schwierigkeitsgrad ist jetzt die „Schwer“-Option.

