Schöpfer der „Final Fantasy“-Reihe entwickelt klassisches JRPG, bringt es wohl endlich auf Steam – „Hab über 110 Stunden reingesteckt“

Mit dem Dimengeon-System könnt ihr die wunderschöne Fantasian-Welt in Ruhe erkunden, ohne ständig gestört zu werden. Es ermöglicht den Spielern, zuvor angetroffene Gegner in ein separates Dungeon zu schicken und diese später nach eurer Erkundungstour herauszufordern.

Künstler haben mitgewirkt, die unter anderem an Godzilla-Filmen, Attack on Titan und Ultraman gearbeitet haben. Die Dioramen wurden gescannt und in die Spielwelt integriert – für besonders realistische Szenen.

Jetzt wurde von einem findigen Fan allerdings ein Eintrag in der Steam-Datenbank gefunden, der auf den Release auf Steam hindeutet ( via steamdb.info ).

Fantasian ist ein rundenbasiertes JRPG und könnte nun endlich auf Steam kommen. Bisher war es nur bei Apple Arcade verfügbar. Ein aufmerksamer Fan hat einen Datenbankeintrag des Spiels auf Steam entdeckt, was die Hoffnung auf eine Veröffentlichung auf der Plattform weckt. Was das Spiel ausmacht, welcher Schöpfer dahintersteckt und warum der Release noch unklar ist, erfahrt ihr auf MeinMMO.

