Das Remake von Trials of Mana aus dem Jahre 2020 kommt jetzt auch für Mobile-Geräte mit iOS und Android. Damit der Spielspaß auch auf dem Handy passt, wurden einige Änderungen am Gameplay vorgenommen. Was sich alles geändert hat und wann das Spiel für Mobile erscheint, erfahrt ihr hier.

Was ist Trials of Mana? Trials of Mana erschien ursprünglich 1995 auf dem SNES und war der Nachfolger des weitgerühmten Secret of Mana. 2020 gab es ein Remake von Trials of Mana für PC und Konsolen, das mit modernisiertem Gameplay und runderneuerter 3D-Grafik daherkam.

Was ist an dem Spiel so Besonderes? Wer die Mana-Spiele kennt, weiß, dass man sich hier auf eine wunderbar erzählte JRPG-Story freuen kann. Außerdem bietet das Spiel spannende Echtzeit-Kämpfe. Eine Besonderheit von Trials of Mana ist außerdem, dass man die Wahl zwischen 6 Protagonisten hat, aus denen man sich 3 aussucht. Jeder dieser Helden hat eine eigene Origin-Story, die man erst spielt, bevor sich alle schließlich gemeinsam in der Hauptquest treffen.

Mobile-Version mit viel Automatisierung

Was ändert sich in der Mobile-Version? Das Remake für PC und Konsolen brachte 3D-Grafik und Kameraeinstellungen mit sich. Das wird jetzt in der kommenden Mobile-Version noch weiter angepasst. Insgesamt scheint man bei Square-Enix auf möglichst einfache Bedienbarkeit auf dem Smartphone zu gehen.

Daher wird die Mobile-Version Features wie automatische Kameraeinstellung, automatische Zielerfassung und komplett automatisierte Kämpfe im Autopilot einführen.

Gerade das letztgenannte Feature ist nicht bei allen Spielern populär, da sich viele Spiele mit Autoplay eher wie Helden-Manager als wie echte Games anfühlen. Andererseits erleichtert Autoplay das Spiel auf dem Smartphone.

Wann erscheint Trials of Mana für Mobile? Trials of Mana soll am 15. Juli 2021 im PlayStore und im AppStore erscheinen. Das Spiel soll voraussichtlich 20 Euro kosten.

Das könnte gut klappen Ich habe damals in den 90ern die Mana-Spiele sehr gerne gespielt, vor allem den Vorgänger von Trials, Secret of Mana. Meiner Meinung nach passt das Gameplay super zum Handy, solange das Autoplay nur bei den 08/15-Gegnern nötig ist und man die Bosskämpfe auch selbst steuern sollte. Denn immer nur zugucken ist auch langweilig, auch wenn ich Spiele wie Trials of Mana vor allem wegen der Story und nicht nur wegen der Action zocke. Jürgen Horn

