Bill Murray wollte keinen 3. Ghostbusters-Teil machen, weil er sich betrogen fühlte

Bill Murray ist das Gesicht von Ghostbusters gewesen, der in den ersten beiden Teilen die Hauptrolle gespielt hat. Der 2. Teil war aber auch der Grund, warum es nie einen dritten gab und das, obwohl er erfolgreich war.

Ghostbusters 2 erschien 1989 und kostete circa 25 Millionen Dollar. Laut Box Office Mojo nahm das Sequel weltweit über 215 Millionen Dollar ein. Damit war der Film ein riesiger Erfolg für Columbia Pictures.

Doch trotz des Erfolgs erschien kein dritter Teil der Reihe. Abseits von TV-Serien erschien der nächste Teil des Franchise erst 2016 in Form eines Reboots. Danach erschienen 2 neue Teile, in denen Murray als Cameo dabei war. Den neuesten Teil könnt ihr euch aktuell im Kino anschauen. Aber einen dritten Teil wollte er selbst nie machen, wie er in einem Interview herausstellte.

Den Trailer zu Frozen Empire seht ihr hier:

Was zur Hölle ist das?

In einem Interview mit Collider sprach Bill Murray auch über Ghostbusters und Ghostbusters 2. Schon bei Ghostbusters 2 war Bill Murray laut eigener Aussage etwas widerwillig dabei. Er selbst dachte sich schon, dass man das Sequel nur des Geldes wegen macht. Als sich die Crew des 1. Teils aber wieder getroffen hat, habe er unglaublich viel Spaß gehabt.

Wir waren wirklich lustig zusammen. Das sind ein paar wirklich wunderbare, wirklich lustige Jungs und Mädels. Sigourney und Annie Potts sind wirklich spektakuläre Frauen und verdammt lustig. Bill Murray über das Team bei Ghostbusters 2 (via. Collider.com)

Die Story-Idee, die dem Team gepitcht wurde, soll dabei wirklich gut gewesen sein, wodurch das ganze Team beim 2. Teil dabei war. Als die Arbeiten an Ghostbusters 2 aber begangen, war es laut dem Interview nicht mehr die ursprüngliche Idee. Das Team wurde mit falschen Tatsachen ans Set gelockt, nur um dann zu erfahren, dass die eigentliche Idee nicht mehr da war. Beim ersten Treffen soll Murray nur mit Was zum Teufel ist das? Was ist das für ein Ding? reagiert haben.

Zwar soll der Dreh wieder unglaublich viel Spaß gemacht haben, das lag aber hauptsächlich an den anderen Schauspielern und der Crew. Das erklärt, warum Bill Murray trotz des Erfolgs des 2. Teil bei keinem dritten Teil dabei war, vor allem, wenn er schon bei Teil 2 nicht begeistert war.

In diesem Interview spricht der Schauspieler auch über die Cameos in den späteren Ghostbusters-Filmen und dass er das vor allem wegen der Schauspieler gemacht hat. Insbesondere die Schauspielerinnen des Reboots fand er beim Dreh unglaublich lustig. Auch das Legacy-Sequel aus 2021 lobt er für seine Ideen und seine Nähe an den ersten Film.

