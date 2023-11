Die besten Geisterjäger der 80er Jahre kehren zurück: „Der einzige Film für den ich gerne Geld fürs Kino ausgebe“

Nächstes Jahr geht es in den Kinos zurück in einer der ikonischsten Feuerwachen New Yorks. In Ghostbusters: Frozen Empire begeben sich alte und neue Geisterjäger gemeinsam auf die Mission, die Stadt zu retten.

Was ist das für ein Film? Ghostbusters: Frozen Empire startet am 28. März 2024 in den deutschen Kinos und wird die Fortsetzung von Ghostbusters: Legacy aus dem Jahr 2021.

Ghostbusters: Legacy brachte schon vor zwei Jahren die kultigen Geisterjäger aus den 80ern zurück auf die große Leinwand. In einem Trailer bekommt ihr jetzt einen ersten Blick auf das neue Abenteuer:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer beginnt an einem schönen Sommertag in New York. Gesprochen wird von einer Hitzewarnung, während ihr Kinder im Wasser spielen seht oder Menschen, die zufrieden am Strand liegen.

Kurz darauf ändert sich das Bild vollkommen, als über das Meer eine Eisschicht hereinbricht und die Menschen panisch aus dem Wasser fliehen. Kurz darauf ist ganz New York von einer dicken Eisschicht überzogen.

Die Kinder und Enkelkinder des bekannten Geisterjägers Dr. Egon Spenglers stehen damit vor einer neuen Mission und neuen Rätseln. Auch in diesem Teil werden diese wieder von bekannten Gesichtern wie Paul Rudd ( Ant-man ) oder Finn Wolfhard („Stranger Things“) verkörpert.

Vor allem aber deutet der Trailer darauf hin, dass ihr euch auf ein Wiedersehen mit den originalen Geisterjägern einstellen könnt.

Fans können sich auf ein Wiedersehen mit der alten Truppe freuen

Die Truppe bestehend aus Bill Murray ( Dr. Peter Venkman ), Dan Aykroyd ( Dr. Raymond „Ray“ Stantz ), Ernie Hudson ( Winston Zeddemore ) und Sigourney Weaver ( Dana Barrett ) scheinen in Ghostbusters: Frozen Empire sogar eine ziemlich große Rolle zu spielen.

Anders als im Film von 2021 verspricht der Trailer jedenfalls, dass sie nicht nur kleine Cameo-Auftritte haben. Zudem gibt ein Wiedersehen mit dem unsympathischen Anwalt Walter Peck aus dem ersten Film von 1984.

Das sind die Reaktionen: In den Kommentaren (via YouTube) äußern Fans vor allem ihre Freude darüber, endlich einen Trailer zu sehen und wie gut dieser geworden ist. Durch die Streiks der letzten vier Monate mussten vor allem Film-Fans des Öfteren auf News und Bilder zu neuen Filmen warten.

Umso begeisterte zeigen sich die Fans jetzt:

sabrinae1 schreibt: Wir sitzen schon soooo lange auf heiße Kohlen durch die Verschiebung auf den März. Aber jetzt werden wir im wahren Sinne abgekühlt. Damit haben wir echt nicht gerechnet mit dem Thema!

Chrree schreibt: Der einzige Film für den ich gerne Geld für’s Kino ausgebe! Der letzte Kinobesuch war der vorherige Teil.

KinoTipp schreibt: Es läuft mir EISKALT über den Rücken.

jojohannes86 schreibt: Ich hab brutal Lust auf diesen Film!

Was denkt ihr? Werdet ihr euch Ghostbusters: Frozen Empire im Kino ansehen? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.

