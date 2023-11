Action-Film mit Millionen-Budget sollte das neue Jurassic Park werden – Ist heute in Vergessenheit geraten

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Worum geht es in Congo? In dem Film geht es um eine Gruppe Wissenschaftler, die im tiefen Dschungel von Kongo nach ihren verschwundenen Kollegen suchen.

Die allererste Episode von Game of Thrones kostete 10 Millionen Dollar – War so mies, dass kaum wer sie sehen durfte

Wie erfolgreich war Congo? An den Kinokassen schlug sich der Film mittelmäßig und spielte über 150 Millionen Dollar ein. Zwar hatte man damit das Budget wieder reingeholt, konnte aber nicht ansatzweise an den Erfolg von Jurassic Park herankommen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Da ist wenig verwunderlich, dass auch andere Filmemacher versuchten, an den Erfolg von Jurassic Park anzuknüpfen. So auch Congo unter der Regie von Frank Marshall.

Insert

You are going to send email to