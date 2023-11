Eine packende Dramaserie mit einem Marvel-Star ist gerade der absolute Hit auf Netflix

Das Historiendrama „Alles Licht, das wir nicht sehen“ (im Original: All the Light We Cannot See) erschien vor kurzem auf Netflix. Aktuell belegt die Serie Platz 1 im Netflix-Ranking.

Am 2. November 2023 erschien die Miniserie „Alles Licht, das wir nicht sehen“ auf Netflix und ist ist momentan ein Riesen-Erfolg.

Im globalen Ranking der Streaming-Plattform liegt die Miniserie auf Platz 1 in der Kategorie „englische Serien“ mit:

37,6 Millionen gesehenen Stunden

9,8 Millionen Views

Das Ranking bezieht sich dabei auf den Zeitraum vom 30. Oktober bis zum 5. November 2023 (via Netflix)

Hier könnt ihr den Trailer zur Miniserie mit Mark Ruffalo sehen:

Zwei Jugendliche, die im 2. Weltkrieg an verschiedenen Fronten kämpfen

Worum geht es in Alles Licht, das wir nicht sehen? Die Serie spielt im Europa der 40er Jahre. Im Fokus steht das Leben zweier Teenager.

Die blinde Jugendliche Marie-Laure lebt in Paris. Ihr Vater Daniel bemüht sich darum, seiner Tochter ein sicheres und schönes Leben bieten zu können.

Die zweite Hauptfigur ist Werner aus Deutschland. Aufgrund seiner hohen Affinität zu Radio- und Funktechnik wurde er auf eine renommierte Militärschule geschickt.

Doch dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. Nazis marschieren in Frankreich ein. Marie-Laure muss flüchten und wird mit ihrer Radiosendung Teil des Widerstandes.

Werner erhält den Auftrag, die Verantwortliche hinter den Botschaften aufzuspüren – jedoch empfindet er eine besondere Verbindung zu Marie-Laure.

Die Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anthony Doerr, der den Pulitzer-Preis erhielt.

Wer spielt mit? Neben Mark Ruffalo, den viele auch als Marvel-Helden Hulk kennen, sind auch Dark-Schauspieler Louis Hofman und Hugh Laurie (House) am Start.

Welche Serien sonst noch im November erscheinen, könnt ihr hier bei in einer Liste von unseren Moviepilot-Kollegen nachschauen.

Wie lange dauert die Miniserie? Alles Licht, das wir nicht sehen liefert euch vier Folgen, die jeweils zwischen 51 und 63 Minuten lang sind. Das Historiendrama lässt sich damit in nur 4 Stunden durchbingen.

Wenn ihr keine Zeit für lange Serienmarathons habt, findet ihr hier eine weitere Mini-Serie, die auf Netflix gefeiert wurde:

