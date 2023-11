Nach One Piece bringt Netflix den nächsten Kult-Comic als Serie: „Als der originale Titelsong losging, habe ich Gänsehaut bekommen“

Anfang nächsten Jahres wagt sich Netflix an die nächste Live-Action-Adaption einer beliebten Zeichentrickserie. Damit könnte der Streamingdienst bei Fans eine ziemlich tiefe Wunde wieder aufreißen. Aber der erste Trailer macht schon mal Hoffnung.

Was ist das für eine Serie? Avatar: The last Airbender ist eine Live-Action-Adaption der gleichnamigen Zeichentrickserie aus dem Jahre 2005.

Die Serie spielt in einer Welt, unter dessen Bewohner einige jeweils eines der vier Elemente beherrschen.

Die Geschichte der Serie startet 100 Jahre, nachdem die Feuernation die Luftnomaden ausgelöscht hat. Denn unter diesen sollte sich der nächste Avatar befinden. Der einzige, der alle vier Elemente auf einmal beherrschen kann.

Doch Katara und ihr Bruder Sokka, vom südlichen Wasserstamm, finden eines Tages Aang, den letzten lebenden Luftbändiger und nächsten Avatar. Eingesperrt in einer riesigen Kugel aus Eis, überlebte er all die Jahre. Jetzt begeben sie sich auf die Mission, die Welt vor der Feuernation zu retten.

Den Teaser haben wir hier für euch eingebaut:

Was zeigt der Trailer? Dafür, dass es sich um einen Teaser handelt, zeigt das Video ganz schön viel.

Der Trailer gibt euch einen ersten Blick auf verschiedene Orte der Welt. Zu sehen sind zum Beispiel Omashu, eine große Stadt im Erdkönigreich, die Hauptstadt der Feuernation oder Avatar Rokus Insel. Jeder Ort vermittelt zumindest den Eindruck, dass sich das Team viele Gedanken gemacht hat.

Auch ein paar neue Charaktere könnt ihr in dem Trailer kennenlernen. Zum ersten Mal dürft ihr einen Blick auf Suki und ihre Kämpferinnen werfen. Und deren Make-up und Kostüme sehen zumindest schon einmal vielversprechend aus.

Dazu seht ihr endlich Appa den fliegenden Himmelsbison in Aktion. Und der liebe Riese sieht schon mal genauso flauschig aus, wie man ihn sich immer vorgestellt hat.

Ebenfalls sehen wir Momo, den kleinen fliegenden Lemur in diesem Teaser zum ersten Mal richtig. Auch sein Design orientiert sich vollkommen am Original.

Vor allem aber schafft es der Trailer schon jetzt, die Atmosphäre durch den Konflikt, die Züge der Charaktere und die Schönheit der Zeichentrick besser einzufangen, als der Film von 2010 – der für viele Fans nicht existiert.

Wann ist Release? Der Start ist am 22. Februar 2024 auf Netflix.

Fans sind vorsichtig optimistisch, aber der Trailer sorgt für Gänsehaut

Wie sind die Reaktionen? Das wird auch durch die Reaktionen in den Kommentaren via YouTube deutlich. So besorgt wie bei der Ankündigung scheinen viele nicht mehr zu sein. Dies liegt wohl zum einen an dem Erfolg von der Live-Action-Adaption zu One Piece.

Aber auch dieser neue Trailer macht den Fans wohl Hoffnung. So stellt zum Beispiel User words-with-wooly fest, dass es wirklich so aussieht, als habe die Serie Potenzial. Sie nutzen den originalen Soundtrack, optisch sieht es umwerfend aus und zumindest sieht es so aus, als würden sie sich beim Bändigen an das Vorbild halten.

Wie aber auch andere hofft words-with-wooly, dass sie die Story nicht ruinieren. Denn gerade für diese wird die Serie von viele geliebt.

Ähnlich wie User slainreina9911, schreiben viele in ihren Kommentaren, dass sie durch den Trailer Tränen in den Augen bekommen. Denn dies sei alles, was sie immer wollten.

Trotz der Freude über einen wirklich schönen und gelungenen Trailer, wollen viele aber noch nicht zu sehr hoffen. Und so sind sie wie User Haminations vorsichtig optimistisch, um nicht noch einmal verbrannt zu werden.

Ein paar weitere Reaktionen haben wir hier für eich zusammengetragen:

Osae3000 schreibt: […] Es sieht schon großartig aus! Ich hoffe, es fängt auch den Geist der Serie ein, dann ist es Gold wert

VeriBaliRoads schreibt: Als der originale Titelsong losging, habe ich Gänsehaut bekommen. Ich wette, sie kriegen es hin

ama0982 schreibt: Die Tatsache, dass sie das Feuerbändigen diesmal richtig hingekriegt haben begeistert mich jetzt schon

Was haltet ihr von dem Trailer? Macht er euch Hoffnung auf eine gute Live-Action-Adaption? Schreibt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung.

