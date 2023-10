Kult-Anime wird nach One Piece zur nächsten Serie auf Netflix und Fans sind begeistert: „Ich kann es nicht abwarten“

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

One Piece: Die Mitglieder der Strohhutbande im Ranking – So schlagen sich Ruffy, Franky und die anderen

Nach der Live-Action-Umsetzung von One Piece sind die Erwartungen hoch . Die Serie war so erfolgreich, dass eine zweite Staffel angekündigt wurde.

Was kommt jetzt von Avatar? Netflix hat eine neue Live-Action-Adaption für die Zeichentrickserie geplant. Die Real-Umsetzung soll irgendwann in 2024 erscheinen. Auf Twitter hat das Team bereits einen Einblick davon vermittelt, wie die einzelnen Charaktere der Feuernation aussehen werden:

