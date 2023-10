Netflix zeigt neue Bilder zur Live-Action-Serie von Avatar, präsentiert die wichtigsten Figuren der Feuernation

Die beliebte Animationsserie Avatar: Der Herr der Elemente bekommt bald eine Live-Action-Umsetzung von Netflix. Neue Bilder zeigen, wie die wichtigsten Figuren der Feuernation – darunter Zuko, Azula und Iroh – aussehen werden.

Das ist Avatar: Der Herr der Elemente

Die US-amerikanische Zeichentrickserie erschien von 2005 bis 2008 auf Nickelodeon.

Es geht um die Reise des jungen Aang, der als Avatar alle vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde und Luft – kontrollieren kann. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden, wie der Wasserbändigerin Katara und ihrem Bruder Sokka muss er lernen, seine Kräfte zu kontrollieren, um die Welt vor einer Invasion der Feuernation zu schützen.

2010 erschien bereits eine Realverfilmung mit dem Titel „Die Legende von Aang“, die allerdings nicht so gut ankam.

Mit „Die Legende von Korra“ erhielt das Franchise 2012 eine Spin-Off-Serie.

Was wissen wir bereits über die Netflix-Umsetzung? Nach einer Verzögerung des ursprünglich geplanten Release-Termins soll die Serie nun 2024 erscheinen. In Planung ist das Projekt bei Netflix bereits seit 2018.

Worum sich die Handlung genau drehen wird, ist noch nicht bekannt. Man geht jedoch davon aus, dass die Inhalte der Animationsserie adaptiert werden.

Bisher gab es bereits einige Bilder der Hauptcharaktere sowie einen kurzen Trailer zu sehen.

So sieht der neue Look der Feuernation aus

Netflix hat nun neue Bilder veröffentlicht, die einen ersten Blick auf Charaktere der Feuernation geben.

Darunter ist auch einer der Hauptcharaktere, Prinz Zuko (gespielt von Fallas Liu), der verzweifelt versucht den Avatar zu fangen, um seine Ehre wiederherzustellen. Mit dabei ist auch Zukos Onkel und Mentor, General Iroh (Paul Sun-Hyung Lee).

Außerdem zu sehen sind Zukos ruchlose Schwester Azula (Elizabeth Yu), sein gnadenloser Vater Feuerlord Ozai (Daniel Dae Kim) sowie Admiral Zhao (Ken Leung).

Hier sehr ihr alle neuen Bilder, die Netflix auf X geteilt hat:

Dallas Liu als Prinz Zuko in Staffel 1 von Avatar: The Last Airbender. Cr. Robert Falconer/Netflix © 2023 Elizabeth Yu als Azula in Staffel 1 von Avatar: The Last Airbender. Cr. Robert Falconer/Netflix © 2023 Paul Sun-Hyung Lee als Iroh in Staffel 1 von Avatar: The Last Airbender. Cr. Robert Falconer/Netflix © 2023 Daniel Dae Kim als Feuerlord Ozai in Staffel 1 von Avatar: The Last Airbender. Cr. Robert Falconer/Netflix © 2023 Ken Leung als Zhao in Staffel 1 von Avatar: The Last Airbender. Cr. Robert Falconer/Netflix © 2023

Woher kennt man die Schauspieler?

Wie die meisten jungen Stars der Serie sind auch die Schauspieler von Zuko und Azula noch recht unbekannt.

Elizabeth Yu (Azula) war erstmals 2022 in dem Film „Somewhere in Queens“ zu sehen. Etwas länger ist schon Zuko-Schaupieler Fallas Liu dabei. 2009 hatte er seinen ersten Auftritt im Film „Tekken“ und war beispielsweise auch in der Marvel-Produktion „Shang-Chi and the Legend oft the Ten Rings“ zu sehen.

Für die Erwachsenenrollen hat sich Netflix einige Schauspiel-Veteranen sichern können. So zum Beispiel Ken Leung (Admiral Zhao), der schon seit vielen Jahren im Geschäft ist. Nach seinem Debut 1995 war er in Filmen wie „Saw“, „X-Men: The Last Stand“ oder „Star Wars: The Force Awakens“ zu sehen.

Am bekanntesten ist wohl Daniel Dae Kim (Feuerlord Ozai), mit seinen Auftritten in prominenten Serien wie „Lost“ und „Hawaii Five-o“.

Wie gefallen euch die neuen Bilder zur Netflix-Umsetzung von Avatar? Freut ihr euch schon auf den Release im nächsten Jahr, oder seid ihr eher skeptisch?

Sollte die Serie erfolgreich sein, wäre es gerade für die jungen Schauspieler ein großer Karriereschritt, solch bekannte Figuren verkörpert zu haben. Häufig weiß man das aber natürlich erst hinterher, und ärgert sich dann über eventuell verpasste Chancen.

So ging es zum Beispiel Dougray Scott, der die Möglichkeit, 3 der größten Filmrollen zu ergattern, verpasste. Mehr dazu könnt ihr hier auf MeinMMO lesen:

