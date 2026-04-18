Ein Anime-Fan fasst Serien detailliert mit Spoilern zusammen, kommt dafür jetzt ins Gefängnis

Damit man nicht einen kompletten Anime oder Film schauen muss, sind viele Fans dankbar, wenn es dazu Inhaltszusammenfassungen mit Spoilern gibt. Das kann einem wichtige Lebenszeit sparen. Doch einem 39-jährigen Mann aus Japan kostet es jetzt die Freiheit.

Was hat der Mann verbrochen? Ein Website-Administrator aus Tokyo hat schriftliche Zusammenfassungen von Film- und Anime-Handlungen veröffentlicht, die viele Details und somit auch Spoiler enthielten.

Bislang gab es zwei solcher Spoiler-Artikel:

Zum einen gab es eine vollständige Zusammenfassung des Films Godzilla Minus One, der im Jahr 2023 veröffentlicht wurde und sich im Besitz des Produktionsunternehmens Toho befindet.

Außerdem wurde die dritte Staffel des Animes Overlord, der im Besitz von Kadokawa ist und im Jahr 2018 ausgestrahlt wurde, komplett zusammengefasst.

Laut Anklage soll der Godzilla-Artikel über 3.000 Zeichen lang gewesen sein und die Handlungen des Films detailliert von Anfang bis Ende erläutert haben. Die Zusammenfassung von Overlord soll zudem Charakternamen, transkribierte Dialoge, Plot-Twists sowie mehrere Screenshots aus dem Anime enthalten haben.

Das hat den Produktionsunternehmen Kadokawa Corporation und Toho gar nicht gefallen. Sie haben eine Strafanzeige gegen die Urheberrechtsinhaber der Website erstattet. Die beiden Parteien argumentierten dabei, dass diese Art von Artikeln eine Bearbeitung der Originalwerke darstelle und somit als Urheberrechtsverletzung angesehen werden könne.

Video starten Trailer zu Overlord, dem Isekai-Anime mit Monster-Lich als Protagonist Autoplay

Mann beging bei den Artikeln einen dummen Fehler

Warum ist das eine Straftat? Obwohl der Website-Betreiber argumentierte, dass diverses Filmmaterial, Musik und Schauspiel in seiner Zusammenfassung fehlen würden, entschied das Gericht gegen ihn.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass ein problematischer Punkt gewesen sei, dass die Website monetarisiert war. Der Betreiber hat die Artikel also nicht bloß veröffentlicht, sondern gegen Echtgeld verkauft. Diese Werbeeinnahmen kosten ihn jetzt einiges an Geld und Jahren in Freiheit.

Wie wurde er bestraft? Der Mann wurde wegen Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz angeklagt. Das Bezirksgericht Tokyo verurteilte den Mann am 16. April 2026 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten mit einer Bewährungsfrist von vier Jahren. Zusätzlich muss eine Geldstrafe von einer Million Yen abgelegt werden, was umgerechnet 5.328 Euro entspricht.

Der Mann aus Japan war wohl nicht der Einzige mit einer dummen Schnapsidee. Eine andere Person musste ebenfalls ins Gefängnis, weil sie sich eine Pokémon-Karte gekauft hat. Die ganze Story lest ihr auf MeinMMO: Ein Mann kaufte sich vor 3 Jahren eine seltene Pokémon-Karte für 55.000 Euro, sitzt dafür wohl immer noch im Gefängnis