Schöpfer von Jujutsu Kaisen schob die Fortsetzung lange vor sich her, hatte Angst vorm Ende, jetzt urteilen die Fans

Am 1. Mai 2026 ist der letzte Manga-Band der Fortsetzung zu Jujutsu Kaisen erschienen. Der Autor hatte vor dem großen Finale besonders viel Angst, wie er im Nachwort von Band 3 zugab.

Wovor hatte der Autor Angst? Im Nachwort melden sich sowohl der Autor der Geschichte und Erschaffer der Hauptserie, Gege Akutami, als auch der Illustrator Yuji Iwasaki zu Wort. Beide berichten dort über ihre Sorgen, die sie während der Erstellung des Mangas hatten.

Akutami erklärt dabei, dass es die richtige Entscheidung gewesen wäre, die Zeichnungen auszulagern und das Schreiben der Geschichte davon zu trennen. Er befürchtet, dass sonst einige Charaktere zu ähnlich ausgesehen hätten und dadurch unnötige Fan-Theorien angeheizt worden wären.

Jetzt verrät er auch, warum er ursprünglich eigentlich keinen der originalen Charaktere aus dem Anime von Jujutsu Kaisen in Modulo auftauchen lassen wollte:

Ursprünglich plante ich, sämtliche Auftritte von vorher existierenden Charakteren zu vermeiden oder sie auf das Minimum zu halten, da ich die Befürchtung hatte, dass Langzeitleser von Jujutsu Kaisen negativ reagieren könnten.

Doch wie er selbst zugibt, hat sich herausgestellt, dass der Zeichenstil von Yuji Iwasaki bei den meisten Lesern gut angekommen sei. Deshalb hätte sich das Team dazu entschlossen, am Ende der Geschichte doch einige ursprüngliche Charaktere zu zeigen.

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Fans urteilen mit Verständnis

Was sagen Fans zu diesem Statement? Akutami scheint mit seiner Einschätzung Recht gehabt zu haben, denn unter dem ins Englische übersetzten Tweet auf X schreibt ein User, dass der Autor unter einem Imposter-Syndrom leide. Damit meint der User, dass der Mangaka sich und seine Ideen unterschätze.

Immerhin sei JJK eine der größten Stories der Welt und habe so viele Menschen bewegt. Er solle stolz auf sein Werk sein, weil die Fans es lieben würden.

Andererseits gibt es auch kritische Stimmen, die das Ende etwas zu schnell erzählt fänden, als einer der altbekannten Protagonisten auftaucht. So schreibt ein User auf Reddit, dass er gerne mehr Kämpfe mit alten Charakteren gesehen hätte.

Es scheint also, als sei es kein Problem, dass die altbekannten Charaktere aus dem originalen Anime auch in Modulo auftauchen. Nur mit dem Tempo sind die Fans unzufrieden.

Falls ihr noch nichts von Modulo gehört habt, ist das kein Problem. Es handelt sich dabei um ein Kurzzeitprojekt des Autors, das die Ereignisse nach Jujutsu Kaisen mit neuen Protagonisten fortführt. Alles, was ihr zu dem Manga wissen müsst, erfahrt ihr auf der folgenden Seite: Jujutsu Kaisen Modulo: Was ist das und wo könnt ihr es lesen?