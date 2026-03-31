Jujutsu Kaisen Modulo: Was ist das und wo könnt ihr es lesen?

Während der Anime zu Jujutsu Kaisen im Jahr 2026 mit der 3. Staffel weitergeht, ist der Manga bereits beendet worden. Doch hier geht es mit einer neuen Geschichte namens Modulo weiter.

Update am 31. März 2026: Wir haben das Enddatum für den letzten Band aktualisiert.

Nachdem Mangaka Gege Akutami trotz gesundheitlicher Probleme den Manga zu Jujutsu Kaisen beendet hatte, kündigte er an, an einem neuen Werk zu arbeiten. Dabei erhält er die Unterstützung von einem Zeichner, um sich besser auf die Story konzentrieren zu können.

Mittlerweile sind schon die ersten Kapitel zu seinem neuen Manga, Jujutsu Kaisen Modulo, erschienen. MeinMMO verrät euch, worum es dabei geht und wo ihr den Manga selbst lesen könnt.

Jujutsu Kaisen Modulo ist eine direkte Fortsetzung

Was hat Modulo mit Jujutsu Kaisen zu tun?

Die Geschichte von Jujutsu Kaisen Modulo spielt 68 Jahre nach den Ereignissen aus dem Culling Game, dem vorletzten Arc des Mangas. Es ist also eine direkte Fortsetzung zu Jujutsu Kaisen, nur eben einige Jahrzehnte später.

Die Protagonisten sind die beiden Jujuzisten Yuka und Tsurugi Okkotsu. Das Mädchen und der Junge sind Geschwister und die Enkel von Maki Zenin und Yuta Okkotsu. Das bestätigt auch, dass die beiden Charaktere aus Jujutsu Kaisen und Jujutsu Kaisen 0 eigene Kinder gezeugt haben.

Ein großer Unterschied: Mittlerweile ist es das Jahr 2086 und eine Alienrasse, die sich die Simurianer nennt, ist auf der Erde mit ihrem Raumschiff angekommen. Auch sie besitzen eine Fluchkraft und sind die neuen Antagonisten der Geschichte.

Was ist die Story des Mangas?

Nach den Ereignissen aus Culling Game gibt es in Japan eine Welle an Entführungen von Kindern, da deren Körper als wertvolle Quelle für Fluchkraft gelten. Sie werden auf dem Schwarzmarkt als lebende Energiequellen verkauft. Die beiden Geschwister werden auf eine Mission geschickt, um die Verbrechen aufzuklären.

Dabei kämpfen die beiden Protagonisten mit ihren eigenen Problemen. Yuka kommt nämlich eher nach ihrem Großvater Yuta, Tsurugi nach seiner Großmutter Maki. Doch über ihre beiden Köpfe hinweg werden Entscheidungen getroffen, mit denen sie nicht einverstanden sind. So versuchen beide zu beweisen, dass sie der Stärkere der beiden Geschwister sind.

Wo kann ich den Manga lesen?

Die ersten Kapitel könnt ihr bereits auf Manga Plus lesen. Dort werden alle Mangas veröffentlicht, die unter dem Shueisha-Verlag stehen. Bislang gibt es die Story allerdings nur auf Englisch.

Die Geschichte soll übrigens nur 3 Bände umfassen. Es wird also keine umfangreiche Geschichte wie in Jujutsu Kaisen, was auf ein höheres Pacing deuten könnte. Der letzte Band erscheint in Japan am 1. Mai 2026.

Lohnt sich der Manga?

Da der Manga nur als kurze Story geplant ist, könnt ihr die Story beruhigt anfangen, wenn ihr Angst vor Langzeit-Projekten habt und nebenbei noch andere Werke lest. Die Aliens als neuer Antagonist bringen frischen Wind in das Franchise und die beiden Enkelkinder finden sich gut in die Story ein.

Wenn ihr allerdings erwartet, mehr zu den Charakteren aus Jujutsu Kaisen zu erfahren, müssen wir euch enttäuschen. In den ersten zwei Kapiteln sind die Figuren bislang nur in einer Rückansicht oder so gezeigt worden, dass ihre Gesichter nicht zu sehen waren. Da die meisten Charaktere aus Jujutsu Kaisen tot sein dürften, werden sie – wenn sie überhaupt auftauchen – eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Beachtet dabei, dass wir bislang nur die ersten paar Kapitel dafür berücksichtigen konnten. Sollte es in den kommenden Kapiteln zu einer großen Änderung kommen, aktualisieren wir diesen Beitrag.

Falls ihr noch den Anime zu Jujutsu Kaisen verfolgt: Hier taucht der für Modulo wichtige Culling-Game-Arc in der kommenden 3. Staffel auf. Alle weiteren Informationen zu der Serie findet ihr auf MeinMMO: Jujutsu Kaisen Staffel 3: Release, Trailer und Leaks des Animes im Überblick