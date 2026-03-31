Oshi no Ko Staffel 4: Release, Trailer und Inhalte des Manga im Überblick

Mit Staffel 4 startet Oshi no Ko das große Finale des Animes. Alle Infos zur letzten Season erhaltet ihr auf MeinMMO.

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Die letzte Folge von Staffel 3 lief am 25. März 2026 auf Crunchyroll. Hier gab es den Mainstay-, den Scandal- sowie den Movie-Arc. Insgesamt umfasste die Season 11 Episoden.

Oshi no Ko Staffel 4: Alles Wichtige im Überblick

Release: Wann erscheint Staffel 4?

Auf X wurde enthüllt, dass die vierte Season die letzte Staffel des Animes sein wird. Die Bekanntgabe erfolgte zusammen mit dem Release der letzten Episode von Staffel 3. Allerdings ist noch nicht bekannt, wann die 4. Season anlaufen wird.

Zwischen den ersten beiden Staffeln lag fast ein Jahr, zwischen Staffel 2 und 3 rund 15 Monate. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass Oshi no Ko Staffel 4 im zweiten Quartal 2027 erscheinen wird, sollte das Tempo beibehalten werden. Rechnet also ungefähr mit dem Mai 2027.