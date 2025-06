In einem düsteren Anime werden Menschen weggeworfen wie Müll, könnte zum Hit des Sommers werden

In der Welt von Gachiakuta, einem neuen Anime auf Crunchyroll, werden Menschen in zwei Kategorien eingeteilt: Der Protagonist Rudo landet in jener, die als „Müll“ weggeworfen werden. Die Reaktionen auf den neuen Trailer lassen vermuten, dass hier ein echter Sommer-Hit auf uns wartet.

Was ist das für ein Anime? Gachiakuta ist eine neue Anime-Serie, die auf einem Manga von Kei Urana basiert. Hauptfigur ist der Junge Rudo, der von der Gesellschaft verstoßen wurde und deswegen sehr, sehr wütend ist.

Der Anime startet am 6. Juli 2025 auf Crunchyroll. Dies verrät ein neuer Trailer, den der Streaming-Service auf YouTube hochgeladen hat. Den Trailer seht ihr übrigens hier:

Hier kommt der Müllmann

Worum geht es in Gachiakuta? In Deutschland hat die Mangareihe den Namenszusatz „Weggeworfen wie Müll“ und das trifft den Kern der Story schon sehr gut.

Die Welt von Gachiakuta ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: Die Reichen leben im Überfluss, während die Verstoßenen in den dreckigen Slums in Armut leben.

Der Junge Rudo ist Sohn eines Schwerverbrechers und wird als dessen Nachkomme von der reichen Gesellschaft ebenfalls geächtet und verstoßen.

Eines Tages wird er für einen Mord verurteilt, den er nicht begangen hat. Folglich wird er – zusammen mit dem restlichen Müll – den Abgrund hinuntergeworfen.

Unten am Abgrund warten weitere Verstoßene. Doch aus dem Müll, den die Reichen arglos in den Abgrund geworfen haben, entstanden auch gefährliche Müllmonster. Die Antwort der Menschen auf diese Gefahr sind die sogenannten „Cleaners“ – Putzmänner. Ihr Auftrag ist es, die Müllmonster zu bekämpfen.

Unter den Cleaners befinden sich auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten: Solche, die Gegenständen Leben einhauchen und ihre Kräfte freisetzen können. „Givers“ werden sie genannt und Rudo ist einer von ihnen.

Fans sind vom Trailer hellauf begeistert

Der Anime hat durchaus Hit-Potenzial: Dahinter steckt nämlich Studio Bones, das auch Anime-Serien wie Fullmetal Alchemist und My Hero Academia umgesetzt hat. Schaut man sich die Reaktionen der Fans an, erwartet uns hier eine sehr gute Adaption des Mangas.

Die Kommentare unter dem Trailer auf YouTube sind durchweg positiv:

„Das Opening klingt 100-mal besser als ich es mir hätte vorstellen können“ (corndoguzi6504)

„DIESE ADAPTION SIEHT GENAU SO AUS, WIE ICH SIE MIR VORGESTELLT HABE – DANKE, STUDIO BONES“ (RocciaMammaMiaFan)

„DAS OPENING IST SOOO KRASS FEUUUERRR, ALTER“ (souloet)

„Cleaners, seid ihr alle bereit für den SECHSTEN JULI?! ICH BIN SO GEHYPED“ (GaussTheWarframe)

Succatag67789 ist sich sicher: „Wenn Lord of Mysteries nicht den Sommer übernimmt, dann wird es definitiv das hier tun.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die Anime-Serie den geschürten Erwartungen auch gerecht wird.

Zuletzt wurden bei den Crunchyroll Anime Awards 2025 mehrere Animes mit Preisen ausgezeichnet, darunter auch der „Anime des Jahres“. Doch der Sieger in dieser Kategorie spaltet die Community. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel auf MeinMMMO: Fans wählen den besten Anime 2025, sind aber mit dem Gewinner nicht einverstanden – Wie kann das sein?