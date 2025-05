Fans wählen den besten Anime 2025, sind aber mit dem Gewinner nicht einverstanden – Wie kann das sein?

The Surge 2 ist ein Soulslike aus Deutschland, das euch nicht in eine Fantasy-, sondern eine Sci-Fi-Welt entführt.

Außerdem: Die Stimmen der Jury werden im Verhältnis von 70:30 mit den Stimmen der Fans gewichtet (via Crunchyroll ). Also zählen hierbei die Stimmen der Jury viel stärker als die der Fans. Es kann also sein, dass die meisten Fans wirklich Frieren auf Platz 1 gesehen haben, die Jury jedoch nicht.

Doch: Der Bewertungszeitraum umfasst Animes, die von Oktober 2023 bis Dezember 2024 ausgestrahlt wurden (via Crunchyroll ). Staffel 2 wurde erst kurz nach diesem Zeitraum ausgestrahlt, weshalb er nicht mit in die Bewertung hätte fließen dürfen. Das finden viele Fans unfair.

Auf My Anime List können Fans sämtliche Animes bewerten. Aktuell befindet sich Frieren auf dem ersten Platz der besten Animes und kann den Titel seit seinem Release verteidigen. Die erste Staffel von Solo Leveling kommt dagegen nur auf Rang 324 (via MAL ), obwohl ähnlich viele Personen ihn bewertet haben.

Solo Leveling: Trailer zur 2. Staffel Arise from the Shadow

Der Sieger der Kategorie ist letztendlich Solo Leveling. Der Anime wurde von den Zuschauern und einer Fachjury ausgewählt. Neben der wohl begehrtesten Kategorie konnte sich die Serie auch in 8 anderen Kategorien durchsetzen und hat damit so viele Preise abgeräumt wie kein anderer Anime.

Kürzlich haben wieder die Crunchyroll Anime Awards 2025 stattgefunden. Der Sieger in der Kategorie „Animes des Jahres“ bekommt von den Fans viel Gegenwind, obwohl sie ihn selber wählen durften. MeinMMO klärt auf, wieso die Zuschauer so aufgebracht sind.

