Fans von Solo Leveling konnten abstimmen, wer die beste Partnerin für den Helden ist, wählen ein Insekt

Im Anime von Solo Leveling hat Protagonist Sung Jinwoo mehrere potentielle Partnerinnen, die auf ihn abfahren. Fans konnten im Jahr 2020 bestimmen, welche die beste Waifu ist. Diese Wahl fiel dabei auf einen etwas ungewöhnlichen Partner.

Achtung, Spoiler: In diesem Absatz ist ein kleiner Spoiler zur Identität von Sung Jinwoos späterer Ehefrau.

Was ist das für eine Abstimmung? Die Seite Kakaopage ist die Heimat vieler koreanischer Webtoons und vergibt jedes Jahr Awards an die besten Geschichten. Im Jahr 2020 sollten Fans aus Korea über das beste Paar abstimmen.

Den ersten Preis konnte Solo Leveling für sich gewinnen. Der Protagonist Sung Jinwoo und seine bessere Hälfte haben schlussendlich das Rennen für sich entschieden. Allerdings ist der Held von Solo Leveling nicht mit seiner späteren Ehefrau Cha Hae-In zu sehen, sondern mit seinem Schattensoldaten Beru.

Die Fans haben also die Bromance vom Helden über seine eigentliche Ehe gesetzt. Bei dem Pärchen handelt es sich offensichtlich um einen Insider-Scherz. Aber dafür gibt es einen guten Grund.

Held von Solo Leveling hat mehrere Fangirls und -boys

Wieso sind sie ein gutes Paar ? Nachdem Beru vom Protagonisten in Staffel 2 besiegt wurde, schließt er sich seiner Schattenarmee an. Er ist extrem emotional, weint oft vor Ehrfurcht und vergöttert seinen Meister auf eine fast schon besessene Weise.

Später kommt noch hinzu, dass er sich um die Familie von Jinwoo kümmert. Er putzt im Haushalt und schaut sogar koreanische Seifenopern im Fernsehen mit der Familie. Deshalb wird er scherzhaft als eigentliche Ehefrau von Jinwoo bezeichnet.

Die richtige Ehe von Sung Jinwoo und Cha Hae-in wird übrigens erst nach 2020 im Webtoon gezeigt. Dementsprechend konnten die Leser noch gar nicht wissen, dass aus ihnen schlussendlich ein Ehepaar wird, auch wenn es erst Anzeichen dafür gab.

Wer ist der Charakter? In Staffel 2 taucht Beru als Hauptantagonist auf. Bei ihm handelt es sich um eine humanoide Form des Ameisenkönigs. Er besitzt eine unglaubliche Schnelligkeit und Kraft, sodass ihm nicht einmal die japanischen Jäger gewachsen sind.

Nach Jinwoos Sieg über den Ameisenkönig extrahiert er seinen Schatten und fügt ihn seiner eigenen Armee hinzu.

Ein weiteres Meme ist außerdem, dass fast jeder weibliche Charakter auf den Protagonisten zu stehen scheint. Deshalb hat sich ein Fan einen Spaß erlaubt und Sister Leveling kreiert, in dem auch die Stiefschwester plötzlich von Jinwoo angezogen wird: In einer fragwürdigen Parodie zu Solo Leveling mag der Held seine Schwester mehr, als er eigentlich darf