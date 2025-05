Ein neuer Anime ist wie Hogwarts, doch statt Gryffindor und Slytherin gibt es Disney-Schurken

Schon länger gibt es auch auf der Streamingplattform Disney+ diverse Animes, die man sich anschauen kann. In diesem Jahr erscheint aber auch ein neuer Anime, der offiziell mit dem Disney-Universum verbunden ist. Ein normaler Typ ist plötzlich in einer Welt, die von klassischen Schurken inspiriert ist.

Um welchen Anime geht es? Twisted Wonderland ist eigentlich ein Japan-exklusives Mobile-Game, das 2020 veröffentlicht wurde. Schon ein Jahr später folgte der Manga und jetzt, 2025, soll auch eine Anime-Adaption folgen.

Der Protagonist der Serie landet durch einen mysteriösen Spiegel in einer anderen Welt voller Magie. Er befindet sich plötzlich in einer Schule voller Magier, die in verschiedene Häuser unterteilt sind. Statt Hogwarts mit Slytherin oder Gryffindor gibt es Häuser von Disney-Schurken wie Scar oder Dschafar.

Einen Trailer zur Serie findet ihr hier:

Ein Isekai-Anime mit Disney-Einfluss

Was ist Twisted Wonderlands für ein Anime? Das Setting erinnert, obwohl es eine Isekai-Prämisse ist, stark an Hogwarts. Das liegt nicht nur an der magischen Schule, sondern an der Aufteilung in Häuser. Die verschiedenen Häuser basieren dabei auf Schurken aus klassischen Disney-Filmen. Darunter finden sich Figuren wie Scar aus König der Löwen, Ursula aus Arielle, oder Dschafar aus Aladin.

Anime-Fans könnten die Designs der Figuren bekannt vorkommen, denn dafür ist Yana Tobosa bekannt. Die Mangaka ist vor allem für den Black-Butler-Manga bekannt. Zuletzt erschien auch davon eine neue Anime-Staffel, mit einer interessanten deutschen Aussprache.

Für die Anime-Serie sind bisher 3 Staffeln bestätigt worden, die sich alle mit verschiedenen Häusern der Schule beschäftigen. Die erste Staffel trägt den Titel Episode of Heartslabyul . Dieses Haus basiert auf der roten Königin aus Alice im Wunderland.

Wann soll der Anime erscheinen? Die erste Staffel soll schon dieses Jahr, im Oktober 2025, auf Disney+ erscheinen. Wann die anderen Staffeln, Episode of Savanaclaw und Episode of Octavinelle erscheinen, ist noch unbekannt.

Klassische Disney-Schurken faszinieren viele Fans bis heute. Nicht ohne Grund sind Filme wie die Descendants-Reihe beliebt. Das weiß auch Disney und vermarktet die ikonischen Figuren in allerlei Medien. So auch in ihren Freizeitparks: Nach erfolgreichen Büchern, Serien und Filmen bekommen die Bösewichte von Disney ein eigenes Schurken-Land