Disney feiert jetzt Schurken statt Prinzessinnen – Plant ein eigenes Schurkenland

Viele der Disney-Bösewichte sind in der Fanbase genauso beliebt wie die bekannten Helden. Nach Büchern, Brettspielen, eigenen Filmen und Serien soll jetzt auch ein Schurkenland folgen, was sich hauptsächlich mit bekannten Figuren wie Malefiz auseinandersetzen soll.

Was ist das für ein Schurkenland? Auf der diesjährigen D23, einer Ausstellung für zukünftige Disney-Inhalte, wurden wieder neue Filme und Serien angekündigt. Darunter waren Werke wie Frozen 3, Die Unglaublichen 3 oder Zoomania 2.

Flankiert wurden die Filme und Serien von einer Ankündigung für ein Schurkenland im Disney World in Orlando. Das dürfte viele Fans erfreuen, denn die Disney-Schurken sind erfolgreicher, als man denken mag.

Einer der beliebtesten Schurken ist Hades aus Hercules:

Schurkenland im großen Disney-Park

Wie Polygon berichtet, hat Josh D´Amaro, der Chef für Disney-Parks, Pläne für einen neuen Bereich im Disney World in Orlando angekündigt. Dieser Bereich soll ein Schurkenland werden, mit Attraktionen über ikonische Disney-Bösewichte. D´Amaro sagte dazu Folgendes:

Wir lieben unsere Disney-Bösewichte, nicht wahr? Ihr böser Ehrgeiz gibt uns endlose Möglichkeiten, ganz neue Geschichten zu erzählen. […] Dieses Land wird die Heimat der Schurken sein, die du kennst, und derer, die du verabscheust, was bedeutet, dass ein glückliches Leben in der Zukunft ein ferner Traum sein könnte. Josh D´Amaro über das Schurkenland (Quelle: Entertainment Weekly)

Es soll neue Attraktionen, Shops und Restaurants geben. Diese Ankündigung passt zu vielen anderen Disney-Inhalten, die mit den Schurken in den letzten Jahren veröffentlicht wurden. Malefiz hat zwei erfolgreiche Live-Action-Filme mit Angelina Jolie bekommen und die Desencants-Reihe feiert laut eigenen Aussagen auf Disney Plus große Erfolge. (via The Walt Disney Company)

In den Descendants-Filmen werden bekannte Schurken neu interpretiert und in eine an Teenager gerichtete Geschichte verpackt. Man könnte es als böses High School Musical beschreiben. Im Zuge der Filme gibt es auch viele Bücher über die Schurken.

Vor allem sind es aber die Schurken wie Malefiz, Hades oder Ursula, die in den Filmen thematisiert werden. Die ikonischen Schurken scheinen bis heute viele Fans zu gewinnen. So erschienen mittlerweile eigene Bücher zu den Figuren oder auch Brettspiele.

Der Schritt von Disney, einen derartigen Park-Bereich zu machen, erscheint nur logisch. Spannend bleibt, ob wir nach Maleficent auch noch andere Schurken-Kinofilme bekommen werden. Der 2. Teil ist immerhin schon fast fünf Jahre alt. Warum man oft bei den Parks warten muss, erfahrt ihr hier: Ein Disneyland-Mitarbeiter hat verraten, warum die Fahrgeschäfte so oft ausfallen: In 90 % der Fälle sind die Leute selbst schuld